Ustál brzké zaváhání i bolavé nohy. Jak náhradník Kořenář podržel Spartu

Čtyřiadvacetiletý gólman strávil první tři utkání základní části pouze na střídačce, odkud sledoval zkušenějšího Jakuba Kováře, který vstoupil do sezony jako jednička Pražanů.

Po čtvrteční prohře 0:4 v Olomouci dostal od trenérů šanci. A při svém prvním soutěžním startu od 2. dubna si počínal nadmíru dobře.

Předvedl jedenadvacet úspěšných zákroků, v klíčových momentech spoluhráče podržel. Postupem času působil stále jistěji, nenechal se rozhodit ani brzkou chybou v rozehrávce, po níž ve druhé minutě málem inkasoval.

Co se na začátku prvního dějství přihodilo? Brzkému gólu jste zabránil až v poslední chvíli.

Trochu jsem zaváhal, překvapil mě odraz puku. Chtěl jsem ho jen poslat do rohu, ale špatně jsem to odhadl. Naštěstí do dopadlo dobře, pak už se mi chytalo lépe.

Zvládli jste i druhý domácí duel, ale výhra nad Plzní se nerodila snadno, že?

Ač kluci hráli dobře a soupeře přehrávali, nebylo to úplně jednoduché utkání. Občas se k nám také dostali. Povedlo se nám dát góly ve chvíli, kdy jsme je potřebovali. Začátek sezony je hrozně důležitý, chceme co nejméně ztrácet. Za tři body jsme rádi.

Jak moc vás uklidnila vedoucí trefa Davida Kašeho?

Hodně nám pomohl. Pak jsme se trochu uvolnili a hráli lépe, do té doby jsme byli trochu nervózní. Jen škoda, že jsme po první třetině neměli větší náskok, krátce před přestávkou tam bylo několik dalších šancí.

Závěr byl asi nervóznější, než byste si představovali, že?

Po našem gólu na 2:0 jsem si myslel, že už zbytek zápasu zvládneme bez problémů. Ale udělali jsme hloupý faul a soupeř využil přesilovku. Musím uznat, že to (Aleksi Rekonen) trefil pěkně. U gólu na 3:2 mi tečoval puk těsně před obličejem, byl tam sám a dorazil to. Naštěstí to dopadlo dobře.

Soutěžní start jste si připsal po téměř šestiměsíční pauze. Byl to nezvyk?

Ani ne. Každý den jsem na ledě, trénuji na sto procent, takže jsem dlouhou pauzu nijak zvlášť nepociťoval. Musím ale přiznat, že mě ke konci trochu bolely nohy. Možná jsem to v tréninku trochu přepískl. (usmívá se)

Jak jste si zvykal na prostředí O2 areny? Jakub Kovář mluvil po výhře nad Litvínovem o tom, že mu bylo vedro celý zápas.

Chytal jsem tu úplně poprvé, nikdy jsem tu nebyl. Ale jsem na to zvyklý ze zámoří, kde mají také větší a modernější haly, kde je teplo. Možná mi to vyhovuje více, člověk má okolo sebe více prostoru a necítí se stísněně jako třeba v Olomouci.

Váš nový parťák patří v současnosti k nejzkušenějším českým gólmanům. Jak jste si sedli?

Kuba je super. Na trénincích si vyhovíme, občas mi i něco poradí. Jsem za to rád, přeci jen toho má za sebou opravdu hodně. Zatím jsem měl snad pokaždé s výjimkou minulé sezony s kolegou dobrý vztah. Pro tým je důležité, aby byli oba brankáři v pohodě. A to platí i teď.

Máte porci zápasů od trenérů nějak rozdělenou?

Před sezonou jsme si řekli, jak se budeme v brance přibližně střídat. Uvidíme, jak to budeme dodržovat. Všechno se může rychle změnit, ve hře je spousta faktorů. Hlavně se to bude odvíjet od výkonů týmu.