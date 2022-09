Mamka čeká na gól 11 let. Po ní střelecké geny nemám, smál se mladý útočník

Osmnáctiletý útočník měl neskutečnou radost, že si zahraje extraligu.

„Dozvěděl jsem se to v sobotu. Hodně kluků, kteří už to zažili, mě podporovalo. Řekli mi, jak se na to připravit. Ulehčili mi tu práci, za což jim děkuji.“

Přiznal, že měl problémy v sobotu usnout.

„Emoce ve mně byly, ale věděl jsem, proč tady jdu, proč tu jsem a snažil se chytit šanci.“

Tu jste chytil hned svým gólem. Jak vás napadlo vystřelit z takového úhlu?

Zkouším tuhle střelu jak v trénincích i v zápasech za juniorku často. Tak jsem si řekl, že když to funguje tam, proč by to nemohlo vyjít i tady.

Třinecký brankář Kacetl byl natlačený na levou tyč, ale puk mu prošel nad ramenem. Mířil jste tam?

Ano, přesně tak. Předpokládal jsem, že bude spíše čekat přihrávku, a tak jsem to zkusil.



Až se uzdraví Peter Mueller, pustíte ho zpět do sestavy?

(Směje se) Tak to nevím, to je na trenérech.



Příležitost jste dostal i v přesilovce. Nebyl jste nervózní?

Ne, byl jsem rád za možnost hrát v početní převaze mezi tak kvalitními hráči, jaké máme, protože to je to, co mám na hokeji nejraději. Přesilovky, útočné akce, to mě vždycky zdobilo.

Jak moc vám pomáhá výborný start vítkovické juniorky, která v extralize dosud neprohrála?

Dost, hlavně v sebevědomí. Celý tým jsme získali neskutečnou sebedůvěru. Hodně mi to pomohlo i teď. Sebevědomí je u přesilovek nejdůležitější věc.



Jak dlouho už jste vůbec v Česku?

Osm let, z toho pět let jsem byl v Porubě a tři roky ve Vítkovicích.



Dorazila na váš první extraligový zápas i rodina?

Jsem z Noweho Targu, což je asi sto sedmdesát kilometrů. Zápas stihli, ale kromě mamky a bráchy, kteří také hrají hokej a měli svoje zápasy. Byl tady ale taťka, strejda, bratranec, sestřenice, prostě velká část rodiny a určitě mě podporovali.

Střelecké geny máte po mamince?

To asi ne. Hraje sice hokej za ženský tým Noweho Targu už jedenáct roků, ale gól zatím nedala (usmívá se).



V Třinci už roky působí váš krajan Aron Chmielewski. Stihli jste se pobavit?

Ne, jenom s Alanem (Lyszczarczykem), který pochází ze stejného města jako já, jsme si napsali před zápasem. Popřáli jsme si hodně štěstí a tak...