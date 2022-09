Kapitán Litvínova Straka: Hlavně nepanikařit. S prvním bodem se vstává líp

Jak teď jako kapitán působíte na tým?

Samozřejmě to není nic jednoduchého. Všichni jsme si představovali, že budeme v tuhle chvíli někde jinde. Ale máme odehrané čtyři zápasy, není třeba panikařit. Ale je nutné si ty problémy, které byly hlavně v Českých Budějovicích (3:6), pojmenovat a zaměřit se, aby se to neopakovalo. Abychom se posouvali dopředu. Když budeme podávat výkony jako proti Liberci, vůbec nepochybuji, že budeme bodovat.

A jaký ten výkon tedy byl?

Už měl parametry, které bychom chtěli. Osobně si myslím, že ani na Spartě a s Vítkovicemi to nebylo špatné. Samozřejmě hlavně s Vítkovicemi jsme udělali plno chyb, na Spartě se nám to prvním gólem malinko složilo. Ale všichni jsme věděli, že výkon v Českých Budějovicích byl neakceptovatelný.

Jsem spokojený, jak mužstvo na to reagovalo. Nějaké věci jsme si ve středu řekli a v pátek proti Liberci jsme podali úplně jiný výkon. Jen škoda, že to stačilo pouze na bod.

Zlepšili jste pohyb?

Nemám podložené žádnými daty, jestli jsme bruslili už první, druhý zápas nebo až proti Liberci. Ale je to výkon, od kterého se musíme odrazit a nevěšet hlavu, že z toho bohužel máme jen bod. Všechny nás to mrzí, ale liga je těžká a vyrovnaná. Musíme věřit tomu, že když budeme podávat takové výkony, budeme body získávat pravidelně. A nejen po jednom.

A je i ten jeden důležitý?

Pro naši psychiku strašně. Bude se vstávat trošku líp, když se podíváme na tabulku a už tam budeme mít první bodík, první vlašťovku, a ne zase nulu.

Bylo dusno po předehrávce v Českých Budějovicích?

Nevím, jestli vyloženě dusno, spíš tam byly věci, které se nelíbily nám ani trenérům. Sedli jsme si k tomu. Takové věci je potřeba zastavit včas.

Proč vám to v úvodu po výborné přípravě nejde?

To je prostě sport. Na to nikdo nenajde jen tak odpověď. Prostě se nám to takhle sešlo. Myslím, že třeba na Spartě jsme po dvou třetinách měli vést tři čtyři nula a vůbec bychom neřešili, že jsme pak dostali gól z jednoduché střely deset minut do konce. Ale tak to prostě je.

Bohužel včetně mě se někteří hráči trápí v zakončení. Nebo spíš čekají na první gól. A když se potom do šancí dostaneme, není tam třeba tolik sebevědomí, jak by asi mělo. V přípravě nám to celkem padalo, teď se to malinko zadrhlo. Ale když budeme podávat takové výkony, můžeme hrát úplně s každým. Věřím, že i v zakončení se to otočí.

V neděli nehrajete, máte volno. Pomůže vám to?

Měli jsme jako jediní vložený zápas v úterý, teď si odpočineme. Po porážkách je lepší pár dní navíc, malinko si vyčistit hlavu. Orazíme si, myslím si, že se možná i zklidníme a připravíme se na úterý a na Kladno doma.

Pokračujete v domácí minisérii, na Hlinkově stadionu hrajete třikrát za sebou. Je to výhoda?

V téhle chvíli je důležité uhrávat body všude. Samozřejmě je výhoda, že nemusíme sedět v autobusech. Věřím, že tým na to má a je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Nástup byl rychlý, hráli jsme čtyři zápasy za osm dní, teď si vyčistíme hlavy, podíváme se na nedostatky. Hlavní výstup ze zápasu s Libercem musí být, že to umíme, že dokážeme hrát i s takovým mančaftem, jaký Tygři mají.