Máme všechno, ale něco nám chybí. V Třinci hledají starou tvář a věří v obrat

„Nevyšlo to, ale věřím, že vyhrávat budeme,“ prohlásil Kacetl, který hned v úvodu utkání zlikvidoval nájezd Fridricha. „Nebylo to špatné, akorát čtyři góly (pátý Třinečtí dostali při hře bez brankáře) jsou moc. To se nemůže stávat. Hlavně mě, ani týmu.“

Třetí gól dostal Kacetl od Krzysztofa Maciase, který z úhlu mířil nad jeho rameno.

„Trefil asi pěticentimetrové místo, které tam vždycky vznikne, když se do toho postavení dostanu. Druhý gól jde za mnou. Škoda, měli jsme utkání dobře rozehrané. Asi musím kluky víc podržet. Takové zápasy, když třikrát vedeme, bychom ale měli zvládnout,“ uznal brankář.



Jak z toho ven?

„Všichni se snažíme najít cestu. Máme tlak, máme všechno, nehrajeme úplně špatně, ale něco nám chybí, něco, co by nás nasměrovalo k výhře,“ odpověděl Ondřej Kacetl.

Třinečtí vědí, že musejí hlavně proměňovat šance, což se jim nedaří už od přípravy i od Ligy mistrů. „Ta procentuální úspěšnost střelby...“ řekl útočník Daniel Voženílek. „Kolikrát, i když máme více šancí, tak nedokážeme utkání dotáhnout do vítězného konce.“

K tomu Oceláři nejsou zvyklí dostávat doma pět gólů.

„Možná jsou tam drobnosti, co teď rozhodují zápasy, ale musíme si na ně dát pozor, aby to fungovalo,“ řekl Kacetl.

„K tomu musíme být zodpovědnější a dát do hry víc osobní statečnosti,“ dodal Voženílek.

Kacetl odmítl, že by se Třinečtí před sezonou po změnách v kádru obávali, že by jejich hra nefungovala. „Ne, ne, snažíme se hrát tak, abychom uspěli. Že to teď nelepí, je momentální věc. Věřím, že se to brzo otočí.“

Voženílek podotkl, že nynější situace není jednoduchá. „Ale máme velice kvalitní tým. Jsou tady kluci, kteří třikrát vyhráli titul. V úterý hrajeme znovu a už potřebujeme tři body,“ upozornil na duel v Brně.

Oceláři mají dost zkušených hráčů. Snaží se tým burcovat, nebo spíše nabádají ke klidu?

„Je to takový mix,“ odpověděl Voženílek. „My víme, že tým je kvalitní, zkušený a v minulém roce takové zápasy dokázali dotáhnout do vítězného konce. Pořád věřím, že teď na to navážeme.“