Sedm minut proti čtyřem a nic. Přijde změna, plánuje trenér Litvínova

„Jsme rádi za ubojované vítězství, ale tou sedmiminutovou přesilovkou jsme si vůbec nepomohli. I když přesilovky pilujeme, vůbec nám nejdou, neustále hledáme správné složení. Asi bude muset přijít změna a šanci dostanou další,“ zamýšlí se kouč Vladimír Országh. „Přesilovky hrajeme komplikovaně, jsme daleko od sebe, čekáme na perfektní situaci.“

Sedmiminutovou početní výhodu Litvínovu daroval navrátilec z NHL Roman Polák. Nejprve fauloval Havelku a pak ho po vzájemné strkanici ještě šťouchl hokejkou do rozkroku. Za faul dostal dvouminutový trest, za následnou zákeřnost pět plus do konce. „Už jsme si to v kabině vyříkali, je to neakceptovatelné,“ kritizoval svého kapitána trenér Miloš Holaň, který měl comeback na vítkovickou střídačku po 14 letech.

Vervě ale paradoxně mohla rekordně dlouhá převaha dokonce ublížit. Sama si moc šancí nevytvořila a naopak musela čelit penaltě za Látalův faul na Dočekala. Litvínovský brankář Godla ale Marosze vychytal. Zápas tak šel do prodloužení a v něm rychle rozsekl obranářskou bitvu Zdráhal. „V zápase dominovaly obrany a nás navíc podržel brankář Godla,“ děkoval Országh.