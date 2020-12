Jsem prokletý, myslel si litvínovský útočník Zdráhal. Teď se rozstřílel

Uleví se vám teď?

Já už se taky ptal, jestli nejsem prokletý. Ne, dělám si srandu. Asi jsem předtím nebyl důrazný v koncovce. Několikrát mi puk skočil před prázdnou bránou, jindy jsem to v šanci neudělal dobře. Co jsem zahodil, bylo až neuvěřitelné. Jsem rád, že teď jsem pomohl k výhře.

Což je úkol prvního útoku.

Góly a body se od nás čekají, když jsme v první řadě a dostáváme prostor i v přesilovkách. S klukama v lajně, tedy s Hanzlem a Jarůškem, si sedíme, dostáváme se do šancí. Někdo je v týmu od bránění, na oslabení, my musíme pomoct produktivitou.

Co vás dovedlo k obratu z 1:2 proti budějovickému nováčkovi?

O druhé přestávce jsme se v šatně my hráči nabudili, byla tam výborná energie. Každý věřil, že to dokážeme otočit. Řekli jsme si, že takhle to nejde, že musíme chodit před bránu. Cením si toho strašně moc, jako tým jsme ukázali charakter. Nezabalili jsme to a šli si za tím.

Nakopne vás to?

Nesmí nás to hlavně uspokojit, čekají nás zápasy s týmy kolem nás, budeme potřebovat body jako sůl. Hlavně pozor na ty naše výpadky; jak se dostaneme do vedení, přestaneme hrát, polevíme. Třeba Třinci jsme ve 2. třetině byli jako na kolotoči. Nevím, čím to je.