Polákův zkrat? To nemůžu akceptovat, kritizoval Holaň po premiéře

Jak výkon hodnotíte?

Kvalitní, podpořený výborným výkonem gólmana Svobody. Díky bojovanosti a zarputilosti vezeme bod. I v tréninku jsem viděl, že kluci to chtějí změnit. Odehráli jsme dobré utkání. V 1. třetině jsem doufal ve víc přečíslení, ve druhé jsme párkrát byli v křeči, třetí byla z naší strany absolutně nejlepší. Mám z toho dobrý pocit. Kluci chtěli ukázat, že kvalitu mají. Chce to trošku času, než si zvyknou na nové trenéry a možná i nový styl.

Co jste za jeden den stihl?

Času bylo hrozně málo, myšlenek strašně hodně. Muselo to skloubit. Spíš jsme hráče upozornili, jak bychom se chtěli prezentovat. Ale je těžké něco tak rychle změnit. Hráči mají něco zažitého, chtěli jsme v tom pokračovat. Teď se na videu dostaneme k analýzám.

Jste po 14 letech zpátky v mateřském klubu. Jak jste to prožíval?

Měl jsem to správné naladění před zápasem, správnou trenérskou nervozitu, strašně jsem si to užil. Musím poděkovat asistentům Romanu Šimíčkovi a Radku Philippovi, komunikace mezi námi byla bezvadná. Bavilo mě to, ten adrenalin, že jsem do toho zase vletěl. To dělá hokej krásným.

Mužstvo bylo disciplinované až na exces kapitána Romana Poláka, který šťouchl do rozkroku Havelku a zápas pro něj skončil. Co vy na to?

My jsme si to už vyříkali v kabině, takové věci se nemůžou akceptovat.

Co vás čeká dál?

Rozbor videa a velká komunikace s hráči, chci je poznat blíž, mluvit o systému, o různých variantách. Máme hodně nacestovaných kilometrů, potřebujeme si odpočinout. Ale v kontaktu s ledem budu i ve středu, nenechám si to ujít, když jsem tři čtvrtě roku neměl brusle na noze.

Na čem chcete zapracovat?

Naší bolestí jsou koncovka a přesilové hry. Větší sehranost pětic. Přijde mi, že vázne trošku spolupráce obrana útok, jsme hodně roztažení. Ale to se dá natrénovat a zlepšit.