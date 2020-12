Vítkovice se musí obejít dva zápasy bez kapitána, Polák si odkroutí trest

Čtyřiatřicetiletý Polák sekl ve 43. minutě hokejkou Havelku do slabin a rozhodčí Luděk Pilný a Daniel Pražák jej za to poslali do kabin s trestem na pět minut a do konce utkání.

„Už jsme si to vyříkali v kabině. Roman ví, že takové věci prostě nelze akceptovat,“ řekl nový trenér Vítkovic Miloš Holaň bezprostředně po utkání.

Důrazný obránce se zkušenostmi z NHL, který se do extraligy vrátil před sezonou ze zámoří, bude Vítkovicím chybět v pátečním zápase na ledě Sparty a v neděli doma proti Litvínovu.