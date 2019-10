Odvolat sám sebe? Napadlo mě to, přiznal litvínovský kouč Šlégr

„Ta myšlenka v hlavě je, ne že ne. Nejsem člověk, který bude donekonečna stát na střídačce a koukat se, jak prohráváme,“ svěřil se olympijský šampion, který v klubu zastává i funkce generálního manažera a šéfa představenstva.



Nedělní divočina 6:5 s Hradcem Králové přinesla alespoň dočasné uklidnění, byť Verva se šesti body zůstala předposlední. „Výhra je důležitá, chceme na ni navázat. Tým není v ideální psychické formě. Uvidíme, co se stane v příštích zápasech.“

Šlégr přiznává, že pětizápasová bezbodová série porážek ho hodně sžírala. „Když máte v klubu na starosti všechno, trápí vás to psychicky možná víc než kohokoli jiného,“ doznal. „Chceme dělat radost fanouškům, a když se to nedaří, bral jsem to vždycky na sebe a budu i tentokrát. Třeba výhra nad Hradcem nastartuje něco dobrého a budeme se moct zaobírat úplně jinými věcmi, než jestli se odvolám a zda přivedeme jiného trenéra.“

Na diskusních fórech a sociálních sítích se ocitl trenérský štáb pod palbou kritiky. „Fóra jsem nikdy nečetl. Nejen negativní, ale ani pozitivní ohlasy. Člověka to totiž strašně ovlivňuje v rozhodování, ať už na ledě jako hráče, nebo v manažerské a trenérské pozici. Samozřejmě se ptám našeho PR oddělení, jak dalece jsou názory špatné, protože nám pohled fanoušků není lhostejný. Pro ně hrajeme, kritika je namístě,“ zdůraznil Šlégr. „Někteří hráči to určitě čtou a není jim to příjemné. Možná i proto se proti Hradci tak semkli.“



A možná pomohly i pokuty, které vedení týmu zavedlo za zbytečná vyloučení. „Teď hodnotíme jednotlivé fauly každého hráče, jestli šlo o nedisciplínu, a dávají se za ně pokuty. Bohužel bez toho to asi nebude fungovat, protože vyloučení nás stojí síly i celé zápasy.“

Třeba útočník Richard Jarůšek s postihy nemá problém: „Jde o správný krok, někdy jsou fauly zbytečné a pokuty jsou namístě.“

Větší haló Šlégr dělat nechce. Zmiňuje, že jak loni po snovém startu nelítal v euforii, tak teď po krizovém vstupu nechce vytvářet atmosféru, která potíže jen prohloubí. „To však neznamená, že si nenastavíme zrcadlo a nepodíváme se pravdě do očí,“ tvrdil před nedělní úlevou, po ní pravil: „Je to pouze jedna výhra, ale důležitá pro sebevědomí. Kluci strašně moc chtěli, porážka je mohla poslat ještě níž. Když pokaždé budou hrát s tímhle přístupem, prolomíme to.“

Nejen první využitá přesilovka Šlégra těšila. „Už jsme víc stáli před gólmanem. Taky se v závěrech zápasů ukazuje, že máme sílu. A rozdíloví hráči bodovali, což je důležité. Když klíčoví muži hrají dobrý hokej, tým šlape jako hodinky. Pokud nebudou tvořit hru a udávat tempo, neposuneme se,“ ví ze zkušenosti; Kašpar si zapsal dva body, Petružálek jeden, ještě se musí chytit Mikúš, poprvé skórovali Jánošík či Jarůšek.

Verva, která ve středu předehrává v Karlových Varech, ovšem už třikrát v řadě inkasovala pět gólů. Můžou přijít změny v kádru? „Nenecháváme to jen plout,“ ubezpečil Šlégr. „Ve sportovním úseku řešíme hodně věcí. I trejdy jsou na pořadu dne, uvidíme, co z toho vyplyne.“