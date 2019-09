Šlégr: Trénovali jsme brutálně. V Litvínově má trojroli, a navíc studuje

Jde skloubit vaše trojrole?

Dá se to. Rozhodl jsem se to podstoupit a podstupuji to rád. Je to trávení času od osmi do jedné dole v kabině, na ledě, v posilovně, komunikovat s klukama, chystat přípravu na zápas, na tréninky. Pak jdu nahoru a dělám kancelářské záležitosti.

Jak vás baví, že mužstvo připravujete od začátku přípravy?

Je brzo říkat, jestli baví nebaví. Na tom asi nebude ani záležet. Záleží, jak budeme hrát. Pokud budou výsledky, baví to každého trenéra. Pokud ne, přijde otázka, co s tím hlavní trenér udělá. Doufám tedy, že ta otázka nebude muset přijít, že odstartujeme dobře. A že průběh sezony bude takový, jaký chceme. Náš cíl v extralize je jasný, play off. Fanoušek i my sami to očekáváme.

Dokonce jste začal studovat. Jak vám učení jde?

Já nikdy neplánoval, že bych si udělal licenci A, protože jsem nepředpokládal, že budu trénovat. Jenže trénuji. A já jsem člověk, který chce mít věci důsledně dotažené, takže jsem se přihlásil na licenci A. Je to tak správně. Udělal jsem přijímací zkoušky, třikrát měsíčně se tomu musí člověk věnovat a připravovat se. Je to na dva roky.

Učíte se i doma?

Hokej sleduji každý den, navíc moji asistenti Radim Skuhrovec a Jindra Kotrla už to podstoupili. Ptám se jich, jak studium probíhá. Vždycky když se měly malovat situace na ledě, radši jsem tužku zahodil a řekl, ať to udělá někdo jiný. Teď už se snažím klukům cvičení kreslit, protože vím, že z toho budu dělat zkoušky a je potřeba se to naučit.

Kdo je váš trenérský vzor?

Hokej je strašně rychlý, posunul se. Když koukám na NHL, říkám si, jestli bych se tam dneska se svým stylem dostal. Hodně jsem se naučil od Miloše Hořavy a Radima Rulíka, to byla největší škola. Oba mají zmáklé moderní pojetí hry. Štěstí bylo, že se nám podařilo vyhrát titul. Pak jsme si vyzkoušeli i baráž. Největší zkušenost je vždy život.

Cítíte, že hráči za vámi jako za hokejovou personou jdou?

Můžeme to předpokládat, i když to nebývá pravidlem. Zatím to funguje. Jak dalece mají hráči respekt, nejvíc poznáte v krizových situacích. Doufám, že se do nich nedostaneme. Ale než to, jak budou respektovat mě, je důležitější, jak budou respektovat sami sebe. Týmu věřím. Do velké míry jsem si ho vybral ve spolupráci s kolegy nahoře, s Pepou Beránkem (sportovní ředitel) a Rosťou Dočekalem (skaut).

Jste spíš kliďas. Dokáže vás přesto něco vytočit a vybouchnete?

Jsem zastánce zařvat, jen když je potřeba, ne každý den. Dá se to řešit i jinak. Chceme k hráčům přistupovat fér, to je zásadní věc, na které jsem se s celým realizačním týmem domluvil. Že férovost půjde od nás k nim a budeme ji očekávat i zpátky. Chceme být k sobě upřímní.

Jste sám sobě šéfem. Kdyby se mužstvu nedařilo, dokážete najít okamžik, kdy odejít? V nadsázce odvolat sám sebe?

Sebereflexi mám. Pro nikoho není odvolání příjemné, ale nikdy bych se nechtěl dostat do situace, že to budu lámat přes koleno. Když to nepůjde, budu se snažit hledat řešení, aby to pomohlo týmu, ne mně.

Změny v kádru Přišli: brankář Honzík (Jihlava), obránci Jánošík (Slovan Bratislava, KHL), Kubát (Vladivostok, KHL), Říha (Kladno), Štich (Chomutov), Trončinský (Pardubice), útočníci Jarůšek (Sparta), Zygmunt (Krakow)

brankář Honzík (Jihlava), obránci Jánošík (Slovan Bratislava, KHL), Kubát (Vladivostok, KHL), Říha (Kladno), Štich (Chomutov), Trončinský (Pardubice), útočníci Jarůšek (Sparta), Zygmunt (Krakow) Odešli: brankář Petrásek (Prostějov), obránci Graborenko (Liberec), Romančík (Kladno), útočník Tůma (Vsetín)

Jakou sílu Verva má?

Věříme, že především v ofenzivě velkou. Proto jsme v útoku nedělali zásadní změny. V obraně jsme přivedli útočné, dobře bruslící obránce. Kluci makali poctivě, ačkoli příprava je pro ně nová a tvrdá. Kolikrát bylo vidět, že je nohy bolí. Trénink je až brutální, to dál zůstane na suchu. Každý má nastavenou individuální přípravu i mimo led, aby to neskončilo tréninkem jednou za den. Strategie je taková, aby se hráči připravovali na konec sezony, aby to gradovalo.

To je novinka?

Ano. Občas se chodilo do posilovny po zápase, teď je to zaměřené hodně individuálně. Hráče jsme otestovali, víme, kdo co potřebuje zlepšit, kde tolik už nemusí.

Řešíte víc i bruslení?

Ano. Koordinujeme s kondičními trenéry, kolik bychom měli během tréninku nabruslit, rozlišuje se, zda je před zápasem, po něm. Dokonce si stopujeme jednotlivé hráče, kolik toho fakticky odbruslí naplno v tréninku, abychom věděli, zda ubrat nebo přidat. Snažíme se hlídat detaily, ať se posuneme jako tým.

O kondici se stará firma Andrle Sport. Jak to funguje?

Jezdí sem dvakrát třikrát týdně, podstupují s hráči tréninky. Předělali jsme celou rozcvičovnu, zapojili jsme úplně jiná náčiní.

Hübl vládne statistikám Litvínovský útočník Viktor Hübl je s obrovským náskokem nejproduktivnějším aktivním hráčem v extralize. 41letý centr má bilanci 1 115 zápasů, 804 bodů (361+443). Je také top střelcem, za ním následují Martin Růžička z Třince (240) a spoluhráč František Lukeš z Litvínova (229). Hübl je v extralize i nejlepším nahrávačem. Po 47letém Jaromíru Jágrovi je druhým nejstarším hráčem.

Tahle skupina není moc zastáncem těžkých činek, spíš cvičit s vlastní váhou.

Sami kluci čekají, co z toho vznikne, jak tělo v sezoně zareaguje.

Jak rozložíte čas na ledě?

Nechceme jednu lajnu hrát extrémně hodně a jinou extrémně málo. Chceme, aby všichni měli deset a víc minut icetimu. Ať se všichni odevzdají. Sílu rozložit do čtyř lajn, to je náš plán.

Co je vaše první přikázání?

V přípravě jsme měli spoustu faulů, mohlo to pramenit z únavy. Alfa omega všeho je, že nesmí být fauly týkající se disciplíny, to znamená v útočném pásmu, zbytečné sekání a podobně. Na tom musíme zapracovat. Přesilovky a oslabení zápasy rozhodují, proto musíme mít silnou kázeň.