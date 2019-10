Kolaps. Nesmí se opakovat, zuřil litvínovský šéf Šlégr

„Co k tomu říct. První třetina byla vyrovnaná, ve druhé jsme předvedli obrovský kolaps. Není to poprvé, co se nám něco podobného stalo, musíme se na to podívat. Za stavu 0:5 byla třetí třetina strašně těžká, podařilo se nám vstřelit alespoň jednu branku. Ale to, co jsme předvedli ve druhé třetině, už se nesmí opakovat,“ hromoval litvínovský kouč a šéf Jiří Šlégr.

Bruslaři zdeptali Litvínov pětigólovou smrští ve druhé třetině. Jako první se prosadil Kousal, který dorážel po Flynnově střele a následném závaru před brankářem Janusem. Poté se s pukem po levém mantinelu prosmýkl Zohorna, dojel až před branku, kde práci dokončil pohotovou dorážkou na 2:0 Stránský.

Domácí Litvínov nešetřili, skóre znovu posunul čtvrtý útok, když se prosadil Flynn. Pak ujeli Skalický se Zohornou a Janus inkasoval počtvrté. Ani tím ovšem třetina hrůzy pro Vervu neskončila, pátým gólem ji završil Hrbas.

Do třetí části vystřídal potupeného Januse Honzík a neinkasoval, debakl Vervy aspoň čestným zásahem zmírnil útočník Petružálek.

„První třetinu jsme byli horší, 0:0 to zůstalo jen díky našemu gólmanovi. Ve druhé části jsme rozhodli díky produktivitě,“ hodnotil boleslavský asistent Pavel Patera.