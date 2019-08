Odejít, když trénuje Šlégr, je blbost, tvrdí litvínovský talent Myšák

„Pořád mi visí nad postelí jeho plakát. Je pro mě další zážitek si proti němu zahrát. Na to, kolik mu je, hraje kvalitní hokej,“ řekl v klubové televizi sedmnáctiletý Myšák o slavné osmašedesátce, která je o 30 let starší než litvínovský teenager.

Sám Jágr o Myšákově talentu ví. „A znám jeho tátu,“ zmínil lékaře, který pečuje o litvínovské áčko. „Při zápase ale nekoukám na soupeře, soustředím se na sebe, aby mi to něco dalo. Když je takhle mladý a hraje extraligu, něco musí umět. Žádná náhoda. I my začínali brzy, v šestnácti sedmnácti. Já, Ručinský, Šlégr, Reichel.“

Právě velikána Roberta Reichela loni Myšák obral o klubový rekord, když do nejvyšší soutěže naskočil v 16 letech, 2 měsících a 20 dnech. A v březnu se stal nejmladším kapitánem v historii extraligy, to mu bylo 16 let a 273 dní.

Po minulé sezoně odolal vábení z juniorské soutěže v zámoří, draftovali ho Hamilton Bulldogs.

„Oni mě vydraftovali na náhodu, že mě budou přemlouvat, abych tam šel. Ale já neměl zájem. Nechci z Litvínova odcházet, když je Jirka Šlégr hlavní trenér, to bych byl blbý,“ zamlouvá se mu hrát pod členem Triple Gold Clubu, tedy pod vítězem olympiády, mistrovství světa i Stanleyova poháru.

Centr Myšák proti Kladnu nastoupil s křídly Petružálkem a Gerhátem. „Je super, že se nám zadařilo, s Kubou Petružálkem nám to sedlo, taky měl 1+2,“ zmínil úspěšnou spolupráci. „Tři body mě povzbudí, zase si budu víc věřit. Ale chci si hrát to svoje a nebýt namistrovaný.“

Hodlá být ještě lepší než loni, kdy ve 37 extraligových zápasech nasbíral 16 bodů za osm gólů i asistencí. „Nejvíc jsem se v létě zaměřil na sílu. Dobrý jsem v rychlosti, proto ji taky ještě rozvíjím.“

Operace s kotníkem a mistrovství světa do 18 let, to vše na jaře stihl, teď ho čeká s reprezentací U18 v Břeclavi prestižní Hlinka Gretzky Cup. „Chci si to užít a chci všechny zápasy vyhrát.“