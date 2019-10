Víc agresivity, žádá litvínovský asistent Kotrla

„Tím, že se nově padá přímo, je sezona od začátku jiná. Nikdo nechce zůstat dlouho na konci tabulky. Myslím si ale, že se pořád jedná o začátek, o první zápasy, být na konci v této fázi ještě není tak kritické. Každopádně jsme si vědomi, že jsme v druhé půlce tabulky a musíme hrát lépe,“ uvědomuje si litvínovský útočník Filip Helt. „V současné době je extraliga strašně moc vyrovnaná, každý může porazit každého.“

Litvínov v karlovarské aréně brzy vedl po Petružálkově trefě, Vondráček a Flek skóre ještě do první pauzy otočili. Ve druhé části srovnal agilní Jarůšek, v úvodu třetí třetiny však znovu poslal Energii do vedení Rachůnek. Dvě minuty před koncem základní části poslal zápas do prodloužení svým druhým zásahem Petružálek, prémiový bod domácím zajistil v nastavení exchomutovský Koblasa.

„Hrajeme málo agresivně. Nehrajeme přímočaře, v čemž nás domácí přehráli. Vytváříme si málo gólových šancí tím, že puky nedáváme do brány a nevytvoříme si tlak. Kdybychom si tlak vytvořili jako ke konci zápasu, tak si myslím, že bychom zápas dotáhli do vítězného konce,“ zamýšlel se litvínovský asistent Jindřich Kotrla. Jeho karlovarský protějšek Tomáš Maryško tvrdil: „Většinu zápasu jsme byli lepší.“

V pátek má Litvínov volno, v neděli od 17.30 hostí souseda ze spodku tabulky Zlín.