Šéf Komety velí, kdo pomůže v nemocnici nebo rozveze jídlo. A opět musel snížit platy

„Nevymyslel jsem takovou variantu, která by dávala ekonomicky i sportovně smysl. Nevím, kdy se začne zase hrát, koncepčně to neumím nastavit,“ vypráví šéf Komety otevřeně.

A tak z jeho mužstva chodí na led pouze ti, kteří si to zařídili ve svých vlastech: Peter Schneider je zpět v Rakousku, Peter Mueller odletěl do Ameriky, Ralfs Freibergs by se měl připojit k lotyšské reprezentaci.

Dohodli jste se, že kdo má šanci trénovat na ledě, ať se tak zařídí?

Peteru Schneiderovi jsem samozřejmě řekl, ať jede domů, chodí na led každý den. (Schneider trénuje ve Villachu s tamním týmem U20 – pozn. red.) Peter Mueller za mnou přišel s tím, že jak to tady celkově vypadá, tak že by letěl s rodinou do Ameriky. Trénovat tam má v plánu se skupinou hráčů z NHL a AHL, takže se připraví špičkově. U Ralfse Freibergse se řešilo jen to, jestli pojede s Lotyšskem na Německý pohár, to jsem nechal na něm, povolení dostal.

Ostatní vaši hráči někde trénují?

Ti jsou na tom, jak jen to říct... bití.

V Králově Poli, kam chodí v zimě bruslit veřejnost a mají mrazicí systém, prý ještě led udělat nejde. Co jinde?

Řešili jsme to. Volal jsem panu starostovi do Rouchovan (okres Třebíč), kde mají krásné venkovní kluziště. Chladit mají v plánu zhruba od poloviny listopadu. Není to tak, že bychom to neřešili, ale na jižní Moravě nemá nikdo technologie na to, aby v současném sychravém počasí udržel venkovní led. Sluníčko by tomu nevadilo, ale mrholení ano.

Řada firem musí sahat ke snižování stavů, dopadlo tohle opatření na kádr Komety?

Nic takového se nestalo. Musím ale říct, a za to hráčům opravdu děkuji, že minulý týden se u nás šlo opět s platem dolů. O pětadvacet procent, se všemi jsme se dohodli. Dál čekáme, věříme, že se bude hrát, a nikoho jsme neposlali pryč.

Ani sám od sebe nikdo neodešel? Teď už přichází doba, kdy by se nedalo divit, kdyby si některý z hráčů našel brigádu a místo čekání šel dělat na stavbu nebo roznášet jídlo.

Tohle se zrovna u nás klidně může stát, že bude některý z kluků touto cestou pomáhat. Během první vlny na jaře jsme rozváželi obědy zdarma, a znovu jsme nabídli pomoc městu i kraji. Je možné, že naši hráči budou pro Kometu pracovat jinou formou než hraním hokeje.

Kometa si připomene velké bitvy se Spartou Místo aktuálního hraní zápasů plánuje Kometa na svém internetovém kanálu opakovat důležitá utkání ze své minulosti. Začít by měla příští středu a první várkou pro pamětníky bude čtvrtfinále play off proti Spartě z roku 2012. Každý den by měl být na programu jeden zápas od 18.30, v neděli pak dva zápasy. Ten rozhodující plánuje Kometa nechat komentovat některého z hráčů, kteří do boje tehdy zasáhli.

Takže někde zazvoní u dveří útočník Petr Holík a popřeje dobrou chuť?

Vůbec to nevylučuju! Právě řešíme s vedením města, že bychom pomohli s výstavbou polní nemocnice na výstavišti, kde by hráči pomohli skládat postele. Stejně se k situaci chceme stavět v dalších oblastech. Jednal jsem s panem ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří, kde je odběrové centrum a potřebují tam pomoct s administrativou, že k nim pošleme lidi z našich kanceláří. Třeba by se mohlo odebírat ne osm hodin denně, ale dvanáct. Nemůžeme sedět s hlavami dole a nadávat, jak je všechno špatně. Než řešit ledy někde v Polsku, Rakousku nebo Německu, to se raději postavíme k naší společenské zodpovědnosti doma.

Prý se u vás rodí i koncept vyučování na dálku.

Řešili jsme, jak to uchopit. Pointa je ta, že bych chtěl, aby vzniklo něco užitečného a nadčasového, co by bylo v rámci výuky spojeno s Kometou. Nejsme experti na hláskování, sčítání nebo odečítání, to musí nachystat odborníci. Metodice vyučování já nerozumím. Ale vezměte si jednoduché počty: 1 + 9, 5 + 3, máte rok 1953 a tehdy byla založena Kometa.

Pořád jste ale především hokejový tým, který však má pauzu. Opravdu ještě nenastal čas na dojíždění za ledem?

Třikrát týdně kluky posílat do Rakouska pro ně nemá smysl. Aby jezdili v autech, ve výstroji, nebo jak bychom to dělali? Logicky v tomto počasí nebudeme trénovat ani venku. K čemu hokejistovi bude, když půjde v tomto období v dešti někam běhat nebo skákat do schodů? Kluci jsou profíci, většina z nich má doma rotopedy nebo podobná zařízení, a já hlavně pořád doufám, že omezení u nás brzo skončí. Už tak tahle doba přináší obrovské potíže; dvacítku čeká mistrovství světa, dospělý nároďák jede na Karjalu, a ti kluci netrénují. My jsme pyšní, že máme Standu Svozila v nominaci na Karjalu, ale ten kluk neměl brusle na nohou kdovíjak dlouho.

Florbalisté to řeší tak, že odcházejí hrát do Finska, kde to jde. Nebojíte se exodu hráčů ven?

O tom vím. Nemyslím si, že o naše hokejisty je takový zájem, aby jich několik desítek vyrazilo do Finska.

Vrátí se ze zahraničí Schneider a Mueller? Rakouská média píší, že by o Schneidera stál Villach.

Komplikace to přinést může. Já nemám oficiální informace, že by nás někdo oslovil se zájmem o tyto hráče. Zatím se to nestalo, čímž nevylučuji, že se to stane. Pokud by tento stav u nás měl trvat další měsíc nebo dva, tak hráči jsou profíci, potřebují hrát, být vidět. Je to jejich práce, nemají možnost vzít si home office a sedět doma na zadku. U nás jsme schopni je rozestrkat do šesti šaten, udělat cokoliv kvůli hygieně, a stejně nás zavřou. To je ujeté.

Jak se vaši hráči tvářili na další krácení mezd?

Každý z nich si uvědomuje, jaká je situace. Dal jsem jim slovo, že když se soutěž začne zase hrát a dohraje se, tak už jim na peníze nesáhnu. Teď to ale musíme skousnout všichni včetně realizačního týmu. Řekl jsem jasně, že kdo nepůjde s mančaftem, ten u nás nemůže být, a kluci to vzali.

Pořád se ale točíme kolem toho, že je může čekat hodně krušný restart sezony, jestli takhle dlouho nebudou trénovat.

Vím to, je to brutální. Uvědomuji si plně, s čím se budou muset potýkat jejich těla, jak budou trpět jejich třísla, kyčle, záda... po dlouhé době naskočit a hrát proti mančaftům, které na led chodily, může být peklo.

Na to je tady řešení cesty za hranice, kde stadiony otevřené jsou.

Jsem si toho vědom, opravdu. Ale ani společensky mi nedává logiku jezdit někam do ciziny. Opravdu se budeme prezentovat raději tady doma.