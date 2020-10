Kometa vyhlíží návrat na led. Čím dřív, tím líp, říká šéf Zábranský

Hokejovým prostředím se nese vize, že by extraligové kluby mohly ještě před víkendem obnovit společnou přípravu na svých stadionech. Příští týden by se pak mohla zase začít hrát nejvyšší soutěž.

„Čím dřív, tím líp!“ reagoval Libor Zábranský, šéf Komety. „Měl jsem nachystané, že příští týden bych led začal řešit. Už by bylo neudržitelné, aby na něm kluci netrénovali, to by měli proti ostatním hrozně velký handicap. Čekal jsem a doufal, že se něco pohne. A zaplaťpánbůh (předseda svazu) Tomáš Král jedná s vládou a klubům rozeslal dopis, ať jsme nachystaní,“ ocenil Zábranský posun v diskusi o opětovném rozběhnutí špičkového sportu v zemi.

Podobné zprávy vyhlíželi i fotbalisté. Také v jejich případě platí, že se rokuje o návratu první ligy, a to během příštího víkendu. Brněnská Zbrojovka se mezitím vrátila z azylu na umělé trávě v Řečkovicích, je zpět na vlastním hřišti v Králově Poli a v pauze si dopřává „výživnějšího“ tréninkového bloku.

„Je to práce na kondiční složce, ale ne naběhání stovek kilometrů. Děláme na dynamice i agresivitě, rovněž formou her. Není problém příští týden hrát, pokud to tak bude. Počkáme na definitivní verzi, podle ní nachystáme tréninkový plán na celý týden a je to. Proto fotbal děláme, abychom hráli,“ pravil trenér brněnských fotbalistů Miloslav Machálek.

Hokejisté by šli do akce nejspíš ještě o pár dnů dřív než borci v kopačkách - hovoří se o polovině příštího týdne. V brněnské DRFG Areně je sice dosud na ploše palubovka, aby se nemuselo tolik mrazit a ušetřilo se za energie, ale příslušná četa zvládne podlahu rozebrat do dvou hodin. Následuje jeden výjezd rolby a může se jít do akce.

Hráči Komety už dostali signál, ať jsou pro všechny případy připraveni na dnešní cestu do haly.

„Je to naše práce. Když mě vzbudí o půlnoci a řeknou, že mám jít na led, tak vstanu a půjdu,“ pronesl útočník Jakub Klepiš.

I kdyby měl příští extraligový zápas hrát hned ve středu, což je podle zákulisních zpráv nejbližší možný termín, neviděl by v tom problém. „Taktiku známe všichni nazpaměť, v tomto ohledu je to jedno. A co se pobytu na ledě týká, je to stejné jako po letní pauze. První trénink stojí za prd, napodruhé je to lepší a třetí den je to O. K.,“ vyložil Klepiš.