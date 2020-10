Konecny už NHL hraje. Teď má šanci i brněnský obránce Konečný

Dívat se až do konce nevydržel, o půlnoci šel spát. Za hodinu a půl ho vzbudilo vyzvánění telefonu. „Volal mi kamarád, ať okamžitě vstanu, že mě draftovalo Buffalo,“ líčí Konečný, syn bývalého dlouholetého hráče Michala Konečného.

Sabres ho vzali z 216. místa a postarali se tak o kuriózní slovní hříčku. Poté, co NHL úspěšně hraje Travis Konecny z Londonu v Kanadě, se k ní přiblížil Jakub Konečný z Brna v České republice.

Šok z toho, že se tak stalo, pro Konečného umocnil krátce po prvním telefonátu další hovor. To se ozval generální manažer Buffala, aby juniorského reprezentanta přivítal ve své organizaci.

„Zeptal se mě, jak se cítím, jestli jsem to čekal a jestli mě nevzbudil,“ tlumočil obsah hovoru útočník, jehož služby si loni v extralize zajistila Sparta Praha. O spánku už u něho tou dobou nemohla být řeč. „Měl jsem v sobě tolik emocí, že jsem se sebral, vyšel jsem ven a hodinu jsem v noci chodil po Praze, abych se uklidnil,“ rozesmál se Konečný.

Tou dobou už byl vzhůru ve svém brněnském bytě i jeho otec, někdejší centr Zetoru Brno a vítěz extraligy s Olomoucí. I když se na draft vydržel koukat o 45 minut déle než jeho syn, taky nakonec podívanou na jemu neznámé mladé tváře z celého hokejového světa zabalil.

Novinu mu zvěstoval hráčský agent Marek Vorel. Na draft už z Brna „doprovodil“ třeba Martina Nečase nebo Lukáše Dostála, a tak je Konečný dalším draftovaným bývalým mládežníkem Komety.

„Pro mladého udělal strašně moc práce. Známe se velice dobře a nikomu jinému bych ho asi nesvěřil. Protekce na draftu neexistuje, ale Vorel posílal do klubů videa. Kuba měl taky několik konferenčních hovorů a pro Buffalo ho sledoval Franta Musil, který se Sabres taky spolupracuje. Na základě něčeho si našeho mladého vybrat museli,“ usuzuje Michal Konečný.

Na kariéře svého syna se podílel nejen jako bývalý hráč a rodič, ale letmo i jako trenér. To když si Jakuba v jeho 15 letech „vytáhl“ na jeden zápas do druholigového Žďáru nad Sázavou, který v té době trénoval.

„Kuba hned bodoval, zápas mu vyšel parádně, ale já nejsem ten typ, který by mohl trénovat svého syna. Už nikdy jsem ho tam pak nevzal, nedělalo by to dobrotu. Možná už dřív mohl hrát za chlapy druhou ligu, ale já jsem to viděl tak, že na střídačce by se to mohlo tlouct,“ připouští Michal Konečný.

Raději nechal pokračovatele svého hokejové rodu osamostatnit úplně a vypravil ho do hokejové akademie v Telči. Právě tam si Konečného ml. vyhlédla Sparta, za jejíž juniorku nyní hraje.

„Kluk odešel z domu, neměl pořád za zadkem rodiče, hodně mu to pomohlo,“ ohlíží se Michal Konečný. Domnívá se, že Jakub má v hokeji leccos po něm. „Chytrost a myšlení na ledě asi jo. Taky je centr. Bruslení má lepší, než jsem měl já. Není to ale takový ten hajzlík, který by se naštval, když se nedaří, a mohl by mít lepší zakončení,“ říká 56letý veterán.

Během koronavirové pauzy chodil se synem trénovat na workoutové hřiště, sleduje jeho zápasy. Osmnáctiletý Jakub Konečný zase v posledních dnech sleduje poštovní schránku, až se v ní objeví zásilka z Buffala. „Slíbili mi poslat dres a kšiltovku, tak se těším,“ říká s nadšením.