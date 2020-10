Na dlouho poslední leč Komety rozťal Schneider

Alespoň na dva týdny poslední souboj hostila liduprázdná DRFG Arena. Bez jistoty, co bude dál, i bez zápasového tempa se Kometa ve svém druhém utkání prala o první body. Nováček soutěže z Českých Budějovic se proti stále ještě nerozehranému soupeři dlouho vytahoval, Kometu ale spasil nově nalezený tahoun Peter Schneider a jeho šikovné ruce zařídily výhru po samostatných nájezdech 4:3.



Rakouský střelec ukazoval fazónu už v přípravě a jeho apetit nezastavila ani klubová epidemie koronaviru. „Já si tím prošel už na jaře,“ zubil se střelec rozhodující branky. Už v pátek proti Plzni si vyzkoušel svá mířidla, hlavní představení před pauzou si ale schoval až na neděli. I když Kometa od osmé minuty prohrávala, jeho formace s Tomášem Vincourem a Jakubem Klepišem působila stále nebezpečně a právě druhý jmenovaný mu naservíroval přihrávkou od levého mantinelu první branku. „Je šikovný, je tu na to, aby dával góly, a dává je,“ krčil rameny brankář Motoru Marek Čiliak, hrdina dvou titulových sezon komety, který v létě přestoupil na jih Čech.

S rozehraností už to bylo lepší, pauza to ale zase zbrzdí

Druhá třetina přinesla zvláštní obraz. Kometa mačkala soupeře, nutila Budějovice k zakázaným uvolněním a trenér hostí Václav Prospal si vzal dokonce oddechový čas, aby zavařené pětce dal chvíli oddechu.

Motor rázem chytil druhý dech a šokoval dvěma rychlými údery domácí. „Tam mi nebylo dobře, bylo pět nebo šest minut, kdy na mě nešla střela, a najednou dvakrát přijeli a bylo to 3:1,“ líčil brněnský muž s maskou Lukáš Klimeš, pro nějž bylo utkání prvním zápasem od srpnové přípravy proti Hradci Králové. Kometa, kterou zpráva o přerušení všech sportovních aktivit hodně zasáhla, se však na lopatky položit nenechala. Z přesilové hry ještě před druhou sirénou vyrovnal Holík a tým se dostával do obrátek.

„Dnes už to bylo s rozehraností o dost lepší. Měli už jsme klid na hokejkách a více šancí směrem dopředu. Pauza nás teď ale asi zabrzdí, i když už jsme se do toho dostávali,“ mrzí Klimeše.

Třetí třetinu Kometa dominovala, odměněna byla ale tři minuty před koncem. „Musím pochválit mužstvo, že za tohohle stavu prostě dál hrálo, dál se tlačili do branky. Ve třetí třetině jsme měli převahu, byly tam šance,“ těšilo nasazení asistenta trenéra Kamila Pokorného.

Prodloužení a nájezdy už pak byly spíše otázkou, kdy se bude Kometa radovat, a dočkala se opět z hole Schneidera. Jeho střela z pomalé jízdy pod vyrážečku dala zápasu finální podobu. „Peter je určitě střelec. Má nepříjemnou dělovku, hlavně z mezikruží, kam to dostává při přesilovce. Je fakt nebezpečný a i svůj nájezd provedl velmi zkušeně, řekl bych skoro nechytatelně,“ chválil na dálku parťáka Klimeš. Definitivní tečku pak přidal Jakub Klepiš a Kometa mohla slavit.

Smutný návrat Čiliaka

Led brněnského kolbiště zná jako málokdo. Do Brna se poprvé od svého přestupu na jih Čech vrátil miláček místních fanoušků Čiliak. „Je to smutný návrat, každý to asi vidí,“ konstatoval po utkání slovenský brankář. Zkušeného hokejistu hodně mrzel závěr zápasu. „Měli jsme hrát jinak třetí třetinu. Nemůžeme se bát vyhrávat. Máme jen bod a je to škoda,“ přál si ze známého prostředí uloupit víc.

I smutný hrdina po zápase myslel víc na nejistotu než na hokej. „Každý to má v hlavě, nikdo neví, co bude zítra, nikdo neví, jestli budou diváci, a je obtížné si hlavu najednou nastavit na hokej. Je to teď šílené, musíme se ale na absolutní nejistotu nachystat,“ uzavřel sklesle.