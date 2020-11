Král přece jen hraje za Kometu. Myslím, že jsem pomohl, hodnotil debut

Jednou asistencí v Třinci přispěl hostům k vyrovnání z 3:0 na 3:3, Oceláři pak v prodloužení urvali výhru 4:3. „Nervozita tam byla, nevěděl jsem, co čekat. Každou minutou mi ale rostlo sebevědomí, ve třetí třetině jsem se už cítil výborně a myslím, že jsem Kometě pomohl,“ zhodnotil svůj výkon.

Blanenský rodák se stal druhým obráncem v současném kádru Komety se smlouvou v NHL; patří Torontu, které ho draftovalo a jehož manažery se bude snažit přesvědčit, aby mu jako nováčkovi dali šanci.

Do zámoří odcházel před třemi lety z Komety, a bylo překvapením, když se na začátku sezony neobjevil v Brně, ale v první lize v Přerově. Až teď po něm Kometa sáhla.

„Ukazuje se, že to byla správná cesta. V Přerově jsem dostal hodně prostoru, rozehrál jsem se. Kometa toho moc neodehrála. Děkuji Přerovu za to, že mi dal důvěru i že mi umožnil jít teď hrát za Kometu,“ uvedl druhý nejproduktivnější obránce první ligy. Nasbíral v ní dva góly a osm nahrávek.

Extraligu by nyní měl hrát až do svého odletu do Kanady. Původně to mělo být v listopadu, není však vyloučený prosinec a ani ten není zcela jistý. NHL stále nemá nalinkovaný začátek nového ročníku.

V modrobílém dresu Komety si mohl připomenout svoje úplné začátky v mužském hokeji. Při svém debutu v extralize v září 2016 si v jedné obraně zahrál s Michalem Gulašim a stejného parťáka měl i v sobotu.

„Známe se nejen my, ale i naši tátové jsou výborní kamarádi. Hodně mi vzadu pomáhá. Říká mi, že můžu chodit dopředu, že to bude vzadu jistit. To mně vyhovuje. Věděl jsem, že za stavu 3:0 pro Třinec se můžu vysunovat do útoku a on se postará o zadní vrátka,“ ocenil Gulašiho navrátilec do brněnského celku.

Kometa vs. Litvínov Online reportáž v pondělí od 18 hodin

V Třinci odehrál 19 minut a netypicky pro svoje ofenzivní založení nebyl ani jednou na přesilovce, zato však chodil hodně na oslabení. „Po většinu zápasu jsem nastupoval proti třinecké lajně se Zadinou a Jaškem, která hrála velice dobře. Hlavně Zadina si hodně věří na puku, takže bylo těžké proti němu hrát, ale myslím, že jsme se s tím vypořádali. Jeden gól jsme dostali v oslabení, ale oni měli přesilovek dost, tak to se nedá nic dělat,“ podotkl Král.

Jeho druhým zápasem za Kometu by měl být pondělní domácí duel proti Litvínovu.