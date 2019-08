Réway, Stach, nebo někdo jiný? V Kladně hledají centra pro Jágra

Plekanec přihrává, Jágr střílí a puk se třepetá v síti. Takový obrázek se na jaře často nabízel, když hokejové Kladno bojovalo v baráži o návrat do extraligy. Souhra dvou velkých hvězd bavila diváky a přinášela Rytířům potřebné body.

Jenže nyní je na prahu nové sezony všechno jinak. Kladno musí svůj vysněný návrat do nejvyšší soutěže zvládnout už bez Tomáše Plekance, který zvolil angažmá v brněnské Kometě. Rytíři tak potřebují najít nového centra k Jaromíru Jágrovi, což nebyl nikdy během jeho skvostné kariéry snadný úkol.

V úvodu přípravy se zdá, že se nabízejí hlavně dvě jména. David Stach se postavil po bok slavné 68 v prvním přípravném střetnutí na ledě Litvínova, Martin Réway si spolupráci s legendou vyzkoušel v duelu proti Slavii.

„Skvělý pocit! Jarda je hrozně šikovný hokejista. Má obrovskou sílu, takže když má puk, nemusíte se bát, že ho hned ztratí. Naopak ho dokáže podržet. Sám jsem až překvapený, jak dobře umí nahrát. V tréninku mě kolikrát najde úplně neuvěřitelnou přihrávkou. Fakt je neskutečné, co ve svém věku pořád dokáže,“ rozplýval se Réway po svém prvním střetnutí v kladenském dresu, o který musí ještě zabojovat, protože se teprve rozhodne, zda dostane smlouvu. „Snad mi to půjde. Jsem rád, že jsem si zkusil zahrát centra, a snad to bude lepší a lepší,“ doufá Réway.



Stach odmítl Spartu

Zatímco slovenský útočník nastupoval během kariéry hlavně na křídle, David Stach je kovaným centrem.

Přípravné zápasy Kladna Litvínov – Kladno 5:4 pp

5:4 pp Kladno – Slavia 6:4

– Slavia 6:4 Kladno – Litvínov, 6. srpna 17.30

– Litvínov, 6. srpna 17.30 Plzeň – Kladno , 8. srpna 17.30

, 8. srpna 17.30 Kladno – Boleslav, 13. srpna 17.30

– Boleslav, 13. srpna 17.30 Kladno – Füchse, 16. srpna 15.00

– Füchse, 16. srpna 15.00 Kladno – Plzeň, 20. srpna 17.30

– Plzeň, 20. srpna 17.30 Karlovy Vary – Kladno , 22. srpna 18.00

, 22. srpna 18.00 Bolzano – Kladno , 30. srpna 20.00

, 30. srpna 20.00 Neznámý soupeř, 1. září 19.00

Ústí – Kladno, 7. září 16.00 Extraligu Kladno zahájí 13. září na ledě mistrovského Třince. O dva dny později přivítají Rytíři Hradec.

Do Kladna se nyní vrací po angažmá v Plzni, i když původně měl namířeno do Sparty.



„Když jsem s ní byl dohodnutý, tak se ještě nevědělo, že Kladno postoupí. S Davidem Čermákem (kouč Kladna) jsme byli dlouho v kontaktu a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jsem za to strašně rád. Vždycky jsem si chtěl zahrát extraligu na Kladně,“ svěřil se Stach.

Podle hokejové typologie by mohl k náročnému Jágrovi sedět. Hráč s vysokou herní inteligencí, dobře technicky vybavený.

„Kdo by si nechtěl zahrát s Jardou Jágrem? Já jsem dříve ještě takové štěstí neměl, takže doufám, že se mi to nyní podaří. Budu strašně rád,“ řekl David Stach. „Ale jsem připravený na jakoukoliv roli. Asi se ode mě budou očekávat body a góly a já jen doufám, že to zvládnu naplnit.“



Kladno už má za sebou první dva přípravné zápasy a zítra ho čeká třetí. Jágr prozradil, že žádný z letních duelů nemíní vynechat. Takže má ještě dost času, aby si spolupráci s novým centrem osahal, případně aby v důležité roli otestoval další kolegy. „Žádné velké plány si nedělám, všechno se může z minuty na minutu změnit,“ uvedl Jaromír Jágr.

Že by Kladno přivedlo ještě nějakou hodně zvučnou posilu, která by se ucházela o post středního útočníka první formace, to se příliš čekat nedá. „Když jsi bohatý klub, můžeš si koupit hráče. Jen to ti ale nic nezaručí. Hladovější hráči, kteří chtějí něco dokázat, sice možná nejsou tak talentovaní, ale víš, co od nich můžeš čekat. Věřím, že v lize budeme hrát důstojnou roli, i když nám nikdo nedává šanci,“ podotkl Jaromír Jágr.

Takhle mluvil Jaromír Jágr po první přípravě v Litvínově: