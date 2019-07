Jágr si dobíral černovlásku: Jsi moc pěkná na to, že fandíš Litvínovu

„Je to pro mě životní zážitek. Řekl mi, že jsem moc hezká na to, že fandím Litvínovu,“ pobavil Jágr černovlásku Renátu Hlaváčovou, asistentku litvínovského vedení. Z její kanceláře se jde do té, ve které sedí generální ředitel Vervy a trenér Jiří Šlégr.

„Proto jsem se nechal vyloučit, abych uspokojil i diváky u trestné lavice,“ zasmál se veterán Jágr, na startu přípravy dobře naložený.

Posledního fanouška u trestné lavice, který na něj mával dresem, už uspokojit nestihl. Při Jágrově trestu totiž Verva rozhodla díky Petružálkovi, Litvínov vyhrál 5:4 v prodloužení.

Fenomén Jágr opět zafungoval, v Litvínově se před zápasem stály dlouhé fronty na lístky. Okouknout ho přišlo 2 569 diváků, v létě parádní návštěva. Jágr přidal tak tisíc až patnáct set fanoušků.

„Bylo příjemné hrát před plnými tribunami. Daleko lepší, než když skoro nikdo v hledišti není. Tak snad přijdou i na nás do Kladna,“ přeje si majitel Rytířů.

Slavná osmašedesátka naskočila na pravém křídle elitní formace se Stachem a O’Donnellem a zapsala si asistenci na druhý gól, sama skórovala na 3:2. „Sebe vůbec neřeším. Chci odehrát co nejvíc utkání, abych zhubnul a dostal se do kondice.“

Už příprava ukázuje, že extraligou bude hýbat jágrmánie. Ať bude Jágr nadváhový, nebo odtučněný.