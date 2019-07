Jágr po vydařené premiéře: Mít nadváhu v MMA, někdo mě přizabije

„Sebe vůbec. Platí, co jsem řekl. Pokud zůstanu zdravý, chci odehrát všechny přípravné zápasy, abych zhubnul a co nejrychleji se dostal do kondice. Stejně bych šel doma trénovat,“ uvedl majitel kladenských Rytířů, nováčka extraligy, po úterní porážce 4:5 v prodloužení.

Kdy naposledy jste hrál přípravný zápas takhle brzy?

Během mojí kariéry v NHL jsme asi od roku 1996 hráli spoustu exhibičních utkání Jágr Teamu, to bylo začátkem srpna. Jenže to je exhibice, příprava je jiná. Dneska to bylo asi úplně nejdřív. Ale jsem za to rád.

Jak tělo reaguje na jiný start, než je navyklé?

Já už do plného režimu poslední čtyři dny najel. Včera jsem měl tři fáze, třikrát na ledě. Řekl jsem, že když do toho dupnu, tak do toho dupnu. Mně to nevadí. Věřím, že se do toho dostanu co nejrychleji.

Mluvíte o nadváze, ale přitom váš výkon vypadal dobře.

Když máš 120 kilo místo 105…. Jestli řekneš nějakému profesionálnímu sportovci, že máš 10 kilo navíc, bude si klepat na čelo. Výhoda v hokeji je, že když nemůžeš, vystřídáš. Kdybych měl nadváhu někde v MMA, v boxu, tak mě někdo přizabije. Fotbal bych s ní vůbec nemohl hrát. V tom má hokej plus. Váhu můžu použít i v osobních soubojích, u mantinelu. Není to špatné, ale pokud se to přemění na svaly a shodím na těch 105 až 107, budu se cítit daleko líp. To vím stoprocentně.

Fanoušci řeší, co na jaře jíte, že tolik přiberete.

Jím pořád stejně, jako kdybych trénoval pět hodin. Já se neomezuji, neřeším to. A v tom to je. Když nic nedělám, začne se to ukládat a je problém. Když hraju hokej, spoustu kalorií díky němu ztratím, vypotím.

Držíte teď dietu?

Ono stačí, že člověk je po zápase unavený a ani nemá chuť k jídlu. Před zápasem se najíst nemůžeš, nejpozději máš něco v poledne. Teď během čtrnácti dnů to bude drastické.

A zabruslíte si v noci, jak je u vás zvykem?

Mám to v plánu! Jdu, teď, dneska, až se vrátím z Litvínova.

Nedáte si i nějaké přípravné zápasy za partnerský Slovan Ústí?

Neměl bych v tom problém, záleží, jestli bude čas. Mám spoustu manažerských věcí, spoustu točení reklam. Není to jen o hokeji, ale musím dělat spoustu dalších věcí pro klub. Ale na druhou stranu je mi jedno, jestli si zatrénovat doma, nebo dojet do Ústí. Zápas mi dá víc než trénink.