Jágr v dresu Ústí? Je to reálné? Byl by to poprask, tuší v klubu

„Ta eventualita tady je. Extraliga se strašně dlouho hraje jen pátek–neděle, nejsou v programu úterky. Ze sportovního hlediska to reálné je, ale bude záležet na něm,“ uvedl Vladimír Evan, ústecký trenér a sportovní jednatel.

Jágrovi Rytíři, nováčci extraligy, si v létě jako partnerský klub vybrali právě prvoligový Slovan. Veterán teď shazuje přebytečných patnáct kilogramů, možná by mohl za Ústí naskočit i v přípravě. Tři zápasy totiž nekolidují.

„Záleží, jestli bude čas, musím dělat plno manažerských věcí a točit reklamy. Ale na druhou stranu je mi jedno, jestli si zatrénovat doma, nebo dojet do Ústí. Zápas mi dá víc než trénink,“ svěřil se minulý týden sám Jágr, vítěz olympiády, mistrovství světa i Stanley Cupu.

Kladenský šéf Jaromír Jágr a ústecký sportovní jednatel a trenér Vladimír Evan si plácli na spolupráci obou hokejových klubů.

Pro ústecký klub, který vychoval jiné dva olympijské vítěze Jana Čalouna a Milana Hejduka, by Jágrův start byl prvotřídní senzací.

„Lidé by přišli, mediálně by to byl taky poprask. Kde se Jarda objeví, tam je boom. I pro kluky v naší kabině by to byla motivace,“ uvědomuje si Evan, rodilý Kladeňan.

47letý Jágr by byl inspirací i pro prvoligového rekordmana, 41letého ústeckého „Jardu“ - Jaroslava Roubíka. „Zahrát si s ním by byl zážitek i pro mě,“ doznal Roubík. „Jágr se pořád udržuje v dobré kondici. Kluci v šatně by viděli živý důkaz toho, že když se na sobě maká a dře, může se hrát dlouho a dobře.“

Téma Jágr ovšem v ústecké kabině dennodenně nerezonuje. „Teď to není hlavní věc, kterou bychom řešili. Je to hudba budoucnosti, jestli někdy přijede,“ nemá Roubík žádné konkrétní zprávy.

A to nikdo. „Na Jardu telefon nemám, všechno ohledně spolupráce ladím s kladenským trenérem a sportovním manažerem Davidem Čermákem. Voláme si každý den o hráčích, kteří tady jsou nebo přijedou. O Jágrovi jsme ještě nic neřešili, všechno záleží jen a jen na něm,“ uvědomuje si Evan.

Jágr se může klidně i v den zápasu rozhodnout, že dorazí. „Až pak na to budeme reagovat, proto ani nepřemýšlím, s kým by hrál. A ani hráči si nezamlouvají místo vedle něj v lajně,“ usmál se druhý z ústeckých trenérů Tomáš Mareš. „Koučovat takovou osobnost by bylo... divné. Ale těšil bych se, i když on by si to udělal po svém. Jako vždycky.“

Jágr se v Ústí představí přinejmenším jako soupeř, v sobotu 7. září jeho Kladno dorazí ke generálce.