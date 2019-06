Jágr domluvil pro Kladno spolupráci s prvoligovým Ústím nad Labem

„Těší mě, že jsme se domluvili se Slovanem Ústí na nadstandardní spolupráci. Vždycky to mezi námi fungovalo a letos to chceme ještě vylepšit. Po postupu do extraligy k tomu máme nové možnosti,“ prohlásil v tiskové zprávě hrající majitel kladenského klubu Jágr.

Spojenectví mezi Kladnem a nedalekým Ústím není novinkou, už léta ho razí Vladimír Evan, ústecký sportovní jednatel, letos opět trenér a kladenský rodák. „S Rytíři Kladno jsme byli v kontaktu ihned po jejich postupu do extraligy. Otevírá nám více možností, jak oba kluby sportovně propojit, a i pro samotné hráče bude spolupráce s Kladnem motivační složkou jejich sportovního výkonu,“ podotýká Evan.

Jeho kladenský protějšek David Čermák tvrdí: „Osobně se známe dlouhou řadu let, vybudovali jsme si k sobě důvěru a jsem stoprocentně přesvědčený, že si dokážeme vždycky vyjít vstříc.“

Na trase Kladno - Ústí je živo neustále. „Jsem rád, že budeme spolupracovat právě s Kladnem, protože i v době, kdy jsme hráli s Rytíři stejnou soutěž, působilo několik kladenských hráčů úspěšně v našem klubu. Namátkou Petr Hořava, Antonín Melka, Jiří Kuchler, Petr Tenkrát a další. Věřím, že spolupráce bude probíhat k oboustranné spokojenosti s výhledem na delší časové období,“ přeje si Evan.

Za výhodný pro oba kluby označil pakt i hokejový velikán Jágr. Hráči můžou pendlovat i na střídavé starty, což pomůže sportovně i ekonomicky. „Jakýkoliv hráč Kladna se může objevit v ústeckém dresu, v případě potřeby nám zase pomůže Ústí a jejich hráč dostane šanci v extralize,“ plánuje Jágr.