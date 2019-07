Hrát. Hubnout. A znovu. Jak Jágr chystá tělo i Kladno na extraligu

Legendární útočník se pustil do práce. I po 47. narozeninách a jarním postupu do extraligy opět morduje tělo, aby on i jeho Kladno nebyli v nejvyšší soutěží jen diváckou atrakcí.

„Zkoušel jsi jít trénovat někdy s vestou? Mám o patnáct kilo víc,“ prohodil Jágr. Kromě drilu a zdravějšího jídelníčku si přes léto naplánoval i odtučňovací kúru, která mu má pomoct zhubnout ze 121 přibližně na 105 kilogramů – což je váha, kterou si držel v NHL jako pokročilý čtyřicátník, který pookřál při štaci na Floridě.

Průběh kúry?

Hrát. Hrát. A zase hrát.

„Na rozdíl od ostatních týmů jsem zastáncem, abychom toho v přípravě sehráli co nejvíc. A pokud mi zdraví vydrží, chci hrát všechno,“ vytyčil si Jágr. Už v úterý se s Kladnem představí v Litvínově, dohromady si extraligový nováček naplánoval jedenáct mačů.

Hrající majitel klubu si jeden střihl už exhibičně ve čtvrtek. Ačkoli do Znojma dorazili i současní reprezentanti a hvězdy NHL jako Pastrňák, Voráček, Mrázek nebo Gudas, vyprodaný zimák nejvíc bouřil, když zaznělo jméno Jágr.

Podobný, ne-li větší humbuk lze kolem legendy očekávat i v extralize, která s nestárnoucí personou může od poloviny září překonávat divácké rekordy. Jágr však krotí: „Jdu do neznáma. Extraligu jsem hrál před sedmi lety během výluky NHL, kdy jsem měl natrénováno a v zámoří jsem ještě hrál důstojnou roli.“

Zní to jako obavy? Spíš je to střízlivý pohled. Ačkoli Jágr parádně zvládl baráž, kde byl po Tomáši Plekancovi druhým nejproduktivnějším hráčem (10+3 v 11 zápasech) prolínací soutěže, už to není borec, který by pravidelně rozkládal soupeřovy obrany a sám partie rozhodoval.

Kladno po postupu zatím nepřivedlo věhlasnou posilu, jež by už prorazila na českých zimácích. Plekance navíc zlákala vidina titulu v brněnském dresu. „Peníze ti nic nezaručí. Někdy jsou hladovější hráči, kteří chtějí něco dokázat, lepší než ti talentovaní,“ tvrdí Jágr.

Bude to spolu s nováčkovským elánem stačit? „Extraligu si vybojovali, ale týmy z baráže byly ve srabu, což bude jiný level než Třinec nebo Hradec, které mají hned na startu extraligy,“ říká expert a kladenský rodák Jiří Tlustý. „Doufám, že má Jarda ještě nějakou posilu v rukávu,“ dodal dlouholetý forvard z NHL.

Rytíři potvrdili, že otestují zlobivé dítě slovenského hokeje Martina Réwaye, jehož v kariéře brzdí vlastní hlava i zdraví. „Myslím, že už moc šancí mít nebude, a bude záležet jen na něm, jak se jí chopí,“ řekl šéf Jágr. „Slyším hlasy, že když bude chtít, mohl by být nejlepší.“

Jágr chce také počkat na ořezávání v kádrech movitějších celků, zkušenější borec by se mu šikl. Současná kladenská parta odehrála dohromady 672 extraligových zápasů, ostatní rivalové počítají starty po tisícovkách. Před Kladnem je hradecký Mountfield, jehož hráči posbírali téměř pět tisíc startů, soupiska Třince se přehoupne přes osmitisícovku!

A jarní titul Ocelářů jen potvrdil, že extralize místo mladých divočáků dál vládnou mazaní třicátníci. I proto se nyní Kladno řadí k největším outsiderům i podle bookmakerů. Na podobnou úroveň stavějí dvě největší sázkovky v zemi – Tipsport a Fortuna – Karlovy Vary, jejichž kurzy na triumf v základní části se pohybují okolo 100:1.

„Naším hlavním cílem bude záchrana,“ hlásí kladenský kouč David Čermák. V blížící se sezoně k ní „postačí“ stlačit pod sebe jediného soupeře. Žádný reparát v baráži už nebude. „I proto bude hodně důležité chytnout začátek,“ podotýká Tlustý. „Ale když se to Kladnu povede, může hrát kolem desítky.“

I Jágr smýšlí podobně, ale nemluví o tom. Je teprve ve fázi, kdy se potí. „Jsem unavený a počítal jsem s tím. Je to pro mě výzva.“

V NHL si zvykl, že je překonával, teď je chce zdolávat i jako hrající majitel.