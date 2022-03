Chceme všem ukázat, jak jsme dobří, říká kouč Modrý před sérií s Pardubicemi

Prospěla vašemu celku dvoutýdenní přestávka?

To ukáže až čas. Ani v týmu se na tom zatím neshodneme. Já jsem zastáncem toho, aby se pořád hrálo. Můj asistent Patrik Martinec si myslí, že je lepší, když si mužstvo odpočine. Uvidíme. Každopádně věříme, že tým je co nejlépe připravený. Všichni chceme ukázat, jaký máme hlad a jak jsme dobří.

Odhodlání a soudržnost, to už tým zdobilo na konci základní části. Souhlasíte?

Ano. Náš tým má výborný charakter. Je v něm hodně kluků, kteří už toho hodně dokázali a vědí, co to obnáší. Zároveň to umí i přenášet na ostatní. Dalším hráčům předávají atmosféru, zkušenosti i detaily, které jsou důležité. Může se to zdá jako drobnosti, ale ty udělají ta dvě tři procenta, která pak mohou rozhodovat. Máme v kabině lídry, se kterými je radost pracovat.

Pro vás to bude první play off v roli hlavního kouče v dospělém hokeji. Nejste nervózní?

Ne. Snažím se být akorát co nejlépe připravený na každou situaci. Sledoval jsem zápasy předkola, abych dobře věděl, co se v zápasech děje rozdílného oproti základní části. Vnímal jsem i rozhodčí, jaký mají metr, co je dokáže ovlivnit. Na všechny je najednou obrovský tlak a rozhodují malé věci.

Bude pro vás v této fázi sezony asistent Patrik Martinec ještě větší oporou?

Jasně. Je to důležitá součást našeho týmu a teď se nám budou hodit jeho zkušenosti.

Zmínili jsme silné stránky. Co by naopak mohlo Motor zradit?

Když vynechám věci, které nemůžeme ovlivnit, tak určitě disciplína. Musíme se umět vyrovnat s emocemi i třeba nesprávnými rozhodnutími. Je třeba se nad to povznést a hned se soustředit na další střídání.

Narážíte na zbytečné oplácení, ale také nesmíte být moc hodní.

To je třeba vybalancovat. Důležité je, abychom zůstali dobře fyzicky připravení a bylo těžké proti nám hrát. Chceme dohrávat souboje, ale v mezích pravidel. Jsem přesvědčený, že máme v týmu hráče s velkým srdcem, kteří ty druhé případně ochrání. Když se na ledě něco semele, tak mužstvo strašně posílí, když se za vás někdo postaví. Tak jak to udělal v závěru základní části Jirka Novotný s Libercem. Zastal se spoluhráče a ukázal charakter. Proto byl v kariéře tak respektovaný a jako kapitán úspěšně vedl i národní tým.

Na konci dne je gólman vždy ten nejdůležitější článek týmu. Jaroslav Modrý

Jaká podle vás bude čtvrtfinálová série s Pardubicemi?

Je třeba soustředit se na detaily, které nás zdobily celou sezonu. I když byli třeba naši rozdíloví hokejisté zranění, tým si držel takový charakter, že dokázal najít cestu k důležitým vítězstvím. A i ta nás vynesla až na čtvrté místo před play off. Nicméně Pardubice jsou silný soupeř, mají hodně kreativních a rozdílových hokejistů. Bude to těžké, ale je třeba poctivě pracovat. Abychom bojovali, zajistili našemu brankáři výhled na puk a on byl naším nejlepším hráčem. Dobrá defenziva, být trpělivý a umět udeřit, když dostaneme šanci. Tak budeme úspěšní.

Poslední dva duely jste se soupeřem vyhráli 6:1 a 7:1. Bude to mít nějaký vliv?

Nemyslím si. V posledním utkání u nás nebyli v dobrém rozpoložení, chyběli jim někteří hráči. Teď určitě budou kompletní a ani bych se na to moc nedíval. Soustředil bych se spíš na první dva vzájemné zápasy v sezoně. Ty jsme prohráli vždy 2:3 po našich drobných chybách. A o podobných momentech to bude.

V play off často rozhodují výkony brankářů. Bude důležité, jak tlak ustojí vaše jednička Dominik Hrachovina, že?

Na konci dne je gólman vždy nejdůležitější článek týmu. V závěru základní části chytal dobře a musíme mu pomoci. Bude rozhodující, jak se budeme chovat kolem něj.

Myslíte i dál než na čtvrtfinále?

Ne, zatím ne. Trenér musí být vždy připravený na různé varianty. Hráčům se snažíme dávkovat informace, aby jich měli dost, ale ne moc. Soustředíme se teď zatím jen na úvodní zápas.

Kdo nastoupí s údernou dvojicí Milan Gulaš – Lukáš Pech? A budou hrát vůbec spolu?

Uvidíte, to ukáže čas.

Jisté je, že vás požene plná hala. V předprodeji zbývalo posledních pár desítek lístků. Těšíte se i na atmosféru?

Jasně. Fanoušci jsou součástí našeho týmu. Loni na stadion nemohli, letos často v omezeném množství. Je to odměna pro ně i pro nás. K play off plný stadion patří. České Budějovice byly vždy hokejová bašta, která do extraligy zkrátka patří. Jsme rádi, že na historii můžeme navázat. Všichni cítíme hrdost, jaký klub reprezentujeme.

Vaše oblíbené spojení „najdi cestu“ se stalo heslem letošního budějovického play off. Těší vás to, nebo jak to berete?

Je to jednoduché, ale účelné. Přijal jsem to z angličtiny a v češtině to vyznívá všelijak. Ale má to svoji sílu. Každý rok vznikne něco nového a tato hláška se chytla. Všichni musí vědět, za čím si jdeme.