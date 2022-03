Teď už nikdo nesmí uhnout, ví českobudějovický obránce Piskáček

„Nemyslím si, že je to velký rozdíl, ani že by to mimo Spartu bylo jednodušší. Půl roku hrajete o co nejlepší pozici pro play off a v něm chcete uspět. Sparta už je za mnou, teď jsem v Budějovicích, kterým chci pomoci k co nejlepšímu výsledku,“ zdůrazňuje.

Zkušený zadák patří k té části týmu, která uvítala dvoutýdenní přestávku po konci základní části. „Závěr byl hektický a měli jsme toho všichni dost. Odpočinuli jsme si, zaposilovali a i to může být důležité,“ tvrdí 32letý bek.

Jihočeši využili pauzu k nabrání fyzických i psychických sil. Vždyť o čtvrté místo bojovali až do posledních minut závěrečného utkání základní části. „Teď je dobrý každý zápas, který neodehrajeme a ušetříme síly. Pomůže nám to i psychicky. Jsme moc rádi, že jsme čtyřku uhráli,“ hlásí.

Umístěním za elitní trojkou Hradec Králové, Třinec a Sparta si Budějovičtí získali i nemalý respekt u soupeřů. „Nikdo to nečekal a soupeři nás berou. Drželi jsme se celý rok ve středu tabulky, který jsem snad nikdy nezažil takhle vyrovnaný. Ale povedlo se to a jsme rádi i kvůli fanouškům, kterým teď můžeme ukázat ten nejlepší hokej. A myslím, že se mají na co těšit,“ tuší.

Hokejisté Motoru se nemusí obávat žádného soupeře. Všechny zvládli v základní části alespoň jednou porazit. „Až na pár zápasů, které se nám nepovedly, jsme nikdy nevyhořeli. Dokážeme hrát s každým, to nás povzbuzuje,“ tvrdí Jan Piskáček, který v sezoně posbíral devět bodů za tři branky a šest asistencí. České Budějovice dnes odstartují sérii s Pardubicemi, které jsou po hladkém postupu přes Karlovy Vary v předkole rozehrané. „Nechci spekulovat. My jsme si uhráli to své. Teď začíná nová soutěž, ve které se rozhoduje. Na soupeře moc nekoukáme,“ odmítá.

Piskáček však stejně jako řada fanoušků a expertů čeká vyrovnanou a dlouhou sérii. „Bude to náročné. Nemůžeme si vybírat, s kým chceme hrát. Nemyslíme na nic jiného než na série s Pardubicemi. Soustředíme se na každý jednotlivý zápas,“ zdůrazňuje.

Prakticky po celou sezonu zdobila tým trenéra Jaroslava Modrého trpělivost a odolnost. „Dokázali jsme si, že umíme otáčet zápasy. Nikdy to nevzdáváme, i když prohráváme. A povedlo se nám to v sezoně několikrát otočit. To potvrzuje sílu týmu,“ myslí si Piskáček.

Vývoj série mohou naznačit už úvodní dva duely na jihu Čech. „Může to tak být. Kdo lépe začne, bude se mu hrát snáz. Ale kdo chce postoupit, musí získat čtyři výhry. Rozhodovat mohou maličkosti,“ odhaduje.

Oba celky se mohou spolehnout na skvělou podporu fanoušků. V tabulce návštěvnosti patří k nejlepším v celé lize. „I pro ně hrajeme. Poslední roky na stadionu moc být nemohli a bez nich je to takové smutné. Hrát před plnou arénou, to je krásný pocit,“ těší se.

Play off, to je i čas emocí, rozmíšek a šarvátek. V budějovickém týmu je sice známý tvrďák David Štich, ale přidat se k němu hodlají i další. „Teď už se nikdo nesmí bát, ať to bolí, jak chce. Strach je jen zbytečná brzda v hlavě,“ má jasno Jan Piskáček. Ten odhadovat výsledek nechce, ale věří, že jeho tým může využít skryté pozice za velkými favority. „Může nám to vyhovovat, nemusí. Hodně napoví první kolo,“ tvrdí.