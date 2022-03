Škola dokonale přesné střelby. Extra body za to ale nejsou, kývl Tomášek

„Všichni jste to viděli. Soupeř byl od začátku do konce lepší a zaslouženě vyhrál,“ podal novinářům stručný referát trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta po zápase.

Jeden výrazně světlý moment Liberec měl. To když kapitán Petr Jelínek za stavu 0:1 ve druhé třetině předvedl nádherné gesto fair play a odvolal vyloučení obránce Milana Jurčiny. „Mělo by to být normální. Jsem rád, že to udělal,“ okomentoval Augusta. „Respekt,“ připojil se kouč Sparty Josef Jandač. Tu však pozitivní linka příběhu hostů v úvodním čtvrtfinále končí.

„Takhle se nezačíná čtvrtfinále play off. Je ostuda, co jsme předvedli, tímto způsobem tygra na dresu prostě prezentovat nemůžeme,“ nešetřil kritikou naštvaný obránce Ladislav Šmíd, který měl z pozice zkušeného hráče o druhé přestávce i ostrý proslov k týmu.

Play off 2022 Příloha iDNES.cz

Jednou z několika příčin Šmídovy rozlícenosti byla i produktivita Davida Tomáška, který dal svou fantastickou střelu opět na odiv. Ranami – nejdřív do levého a posléze i do pravého růžku – vyškolil libereckou defenzivu.

Davide, našel byste na úvodním zápase nějakou chybu?

Je pravda, že jsme dali sedm gólů. Nicméně jak to máme celý rok nastavené a trenéři jsou přísní, tak jistě najdou nějakou chybu, ze které se budeme muset poučit. Teď nám to tam napadalo.

Co říkáte na propastný rozdíl ve skóre?

Že střely, co jsem měl já nebo Erik, byly naprosto perfektní. Pomůže nám to, ale nic víc než první vítězství to neznamená.

Liberec jste nenechali jít do úvodního nástupu. Dávali jste si přesně na tohle pozor?

Jo, hlavně rozhodly zkušenosti z minulé sezony, kdy jsme nechytli start semifinálové série. Tým je velmi podobný a tohle jsme nechtěli znovu připustit. Byli jsme trpěliví a měli šance, které jsme nejprve neproměnili, ovšem pak se roztrhl pytel s góly. Extra body za to ale nejsou, máme jeden a další den začínáme znovu.

Sice máte „jen“ bod, ale asi vás pondělní utkání nabije energií.

Určitě. Po pauze jsme si ukázali, že jsme nezapomněli střílet góly. Na psychiku je to super, ale zkrátka vyspíme se a začínáme od nuly. Nikdo rozhodně nečeká, že to stejným způsobem půjde i dál.

Liberec zkoušel v průběhu utkání vyprovokovat pár šarvátek, myslel podle vás už více na druhé střetnutí?

Každý tým to dělá, když se mu nedaří. Hraje tvrději, zkouší trošku provokovat. S tvrdostí nemáme problém a umíme se s ní vyrovnat. Pak už je to jen o tom, abychom hráli chytře. Nebudeme se s nimi mlátit, ale budeme hrát tvrdě a přehrajeme je.

Výsledek 7:0 vypadá jednoznačně, ale pomohl vám brankář Machovský i s dobře postavenými tyčemi...

Ohromně důležitý článek, asi nejdůležitější v jakémkoliv turnaji play off. Věřím, že bude dál pokračovat a ještě mu více pomůžeme. Byly tam menší chybičky, které napravíme.

Sám jste vlastního gólmana zastoupil, když jste chytil střelu do odkryté branky, co se tam přesně stalo?

To byla moje blbost, kdy jsem udělal chybu. Díky bohu, že z toho nebyl gól. Ještě jsem to musel zachraňovat a padat na led, protože jsem věděl, že to šlo za mnou. Dovolit si je fajn, ale občas musím hrát opatrněji.

Vaše gólové rány na opačném konci kluziště byly dokonale přesné, trefil jste oba růžky...

Někdy to tak je, že se to trefí perfektně a mně to jen dodá další sebevědomí. Střely hodně trénujeme a teď to vyšlo. Jsou dny, kdy trefíte tyčku, nebo kdy je zákrok brankáře lepší.

Hodně jste si užíval i gólové oslavy.

V play off jsou větší emoce, moc mě to baví. V kabině i na střídačce máme ohromně zdravou atmosféru a žijeme tím. Jednoho stupínku jsme dosáhli, tři nám ještě zbývají.

Mimochodem v poslední době se vám často daří dávat branky rychle po buly...

Máme nacvičené signály, možná to trochu pozměníme a připravíme si něco jiného. Teď nám to vychází, což je moc důležité.

S čím půjdete do úterního zápasu?

Ani nevím. (směje se) Věřím, že budeme hrát podobným stylem a sebereme i druhý bod.