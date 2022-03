Novotný ozdobil premiéru v českém play off gólem: Všichni ví, že jsem sniper

Motor měl lepší vstup do utkání. Pardubičtí spáchali oba fauly v první třetině na brankáře Dominika Hrachovinu a domácí první přestupek potrestali. Milan Gulaš se trefil přesně a uklidnil svůj tým.

„Odrazili jsme se od toho. Guli (Milan Gulaš) to perfektně trefil, kdyby Vožuch (Daniel Voženílek) nestál před brankářem, tak to gól není. Tak to má vypadat. Trošku nervózní jsme byli, sledovala nás plná hala. Doma po delší pauze rychlá branka pomůže o to víc,“ ví Novotný.

Nakonec vítězný druhý zásah zaznamenal na startu druhé části Jindřich Abdul. Pak ale začali mít navrch Východočeši.

„Ztráceli jsme puky ve středním pásmu a sami se zbytečně dostali pod tlak. Kdybychom hráli jako první třetinu, tak se to nestane. Ale nejde bušit do soupeře 60 minut. Známe útočnou sílu Pardubic a musíme se poučit z chyb, které jsme udělali. Příště už bychom to ustát nemuseli,“ uvědomuje si.

Krušné chvilky ale Motor přežil a ve třetí části rozjásal vyprodanou halu potřetí sám Novotný. Přečíslení dva na jednoho zakončil ze vzduchu po prudkém pasu Jakuba Valského.

„Každý ví, že jsem sniper, trefil jsem to krásně ze vzduchu. Co k tomu říct?“ smál se zkušený forvard.

Záhy však zvážněl a potvrdil, že šlo o nacvičenou akci. „V tréninku se hodně cpu do branky. Jako centr bych měl jít před gólmana, a při přečíslení buď odtáhnu obránce, nebo to zakončím. Takový gól se povede jednou za čas. Hlavně, že to tam padlo. Pak jsme se uklidnili,“ má jasno.

Jiří Novotný kromě důležité trefy výrazně pomáhal svému týmu v defenzivě i na vhazování. Vyhrál jich 22 z 31. „Dařilo se, ale je to i díky práci celé lajny. Křídla sesbírala hodně puků, které zůstaly volné. Je to rozdíl hrát s pukem nebo bez,“ popisuje.

Až na konci kariéry si bývalý reprezentační kapitán vyzkoušel české play off. A vstoupil do něj ve všech směrech úspěšně. „Skoro 20 let jsem byl v zahraničí a téměř každý rok hrál play off. Těšil jsem se i teď, byl jsem zdravě nervózní, ale to je celé,“ potvrzuje Novotný.

Kvůli vyřazovacím bojům dočasně omezil i své zaměstnání hráčského agenta. „Jsme domluvení, že teď se budu nějaký čas věnovat práci o něco méně. Doufám, že ten čas bude co nejdelší, protože všichni chceme udělat co největší úspěch. Pro mě to platí dvojnásob, protože to mohou být moje poslední zápasy v kariéře,“ přidává.

Novotný už jednou profesionální kariéru ukončil. Znovu však ukázal, jak moc je pro budějovický tým nadále platný.

„Jsem rád, že jsme vyhráli. Teď mám chuť. Ale základní část pro mě nebyla lehká. Play off je velká odměna za celou sezonu. Jsem šťastný, že mohu být součástí takové party. Uvidíme, třeba ještě dokážeme veliké věci,“ navrhne.

Před Motorem ale stojí ještě dlouhá cesta. „Je to hodně důležitá první výhra, ale už myslíme na další zápas,“ uzavírá. Ten se hraje v úterý, znovu od 17 hodin v Budějovicích.