Hrachovina po druhé výhře: Chtěli jsme to víc. Rolbař dostane basu za odměnu

I druhý úspěch svěřenců Jaroslava Modrého sledovala vyprodaná Budvar Aréna. Sedmadvacetiletý Hrachovina podal další spolehlivý výkon, své první play off v nejvyšší české soutěži zatím zvládá na výbornou.

V závěru utkání váš tým skóre zcela otočil. A tím pádem Budějovice vedou v sérii 2:0 na zápasy. Čemu to hlavně přisuzujete?

Je to síla toho mužstva. Charakter. Dokazujeme to v každém zápase, umíme se postavit jeden za druhého. V závěru jsme vítězství podle mého chtěli více.

Oproti pondělnímu duelu jste však nebyli lepším týmem.

Já jsem s vždycky myslel, že hokej se hraje na góly... Nevím, jestli jsme byli horší nebo naopak lepší? Vy jste na zápase byl? A víte kolik skončil?

3:2 vyhrály České Budějovice.

Tak vidíte. My jsme dali tři branky, takže jsme byli lepší (směje se).

Zkusím to tedy jinak. Byla to pro Motor těžší práce, než v pondělí?

Dnes jsme je o trochu více tlačili, ale Pardubice si vypracovaly výborné protiútoky, ze kterých měly velké šance. Potrestaly nás potom v přesilovce. Pořád si myslím, že to byl vyrovnaný zápas a také to, že jsme chtěli urvat vítězství více, než soupeř.

Tyček za vámi zaznělo dost. Při které z nich vám nejvíce zatrnulo?

Ani nevím, bylo jich fakt dost. Dneska mi pan rolbař dobře postavil bránu, takže mu asi doneseme nějakou basu za odměnu.

Když jste opustil bránu, tak jste se na dění na ledě moc nedíval. Co se vám na lavičce honilo hlavou?

Já se nedívám, to ne. Kluci mají hrát a moje práce je být v bráně. A když tam nejsem, tak zase nechci mít v sobě nějaké zbytečné emoce, protože když se stane, že vyrovnáme, tak člověk musí zase jít do brány. A musí být koncentrovaný, nemůže být rozhozený.

Plán jste dvěma výhrami na domácím ledě splnili na sto procent, že?

Neřekl bych, že to byl přímo plán. V play off jde hráč třetinu od třetiny. Tu chcete vyhrát a zase řeknu jedno klišé, že každý jde zápas od zápasu, ale v play off to tak je. Samozřejmě, jsem v dobré situaci, ale pořád to není 4:0 nebo 4:1 pro nás.

Může to však být pro vás psychologická výhoda, že přeci jen máte dva zápasy k dobru?

Neřekl bych.