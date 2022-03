Jiný scénář? Pořád to nestačí. Liberec přemýšlí, jak rozhodit Spartu

„Možná to bylo lepší než v pondělí, ale stále to bylo málo,“ říkal útočník Bílých Tygrů Jaroslav Vlach.

Severočeši v pondělí zažili tvrdou demolici 0:7 a o den později na nich bylo od začátku vidět, jak moc chtějí předešlé vystoupení napravit.

Nejlépe to v sedmé minutě demonstroval – po prvním střetnutí mimořádně naštvaný – obránce Ladislav Šmíd, jenž si vzal puk, dal si sólo přes celé hřiště, a zakončil střelou mezi betony brankáře Machovského. Přesilová hra využitá netradičním způsobem přinesla Liberci vedení 1:0.

„Oproti pondělí nám lépe šly nohy i osobní souboje,“ komentoval kouč Patrik Augusta. „Souboje můžeme zlepšit, dneska na nás vlétli,“ připojil zase forvard z druhého tábora Vladimír Sobotka.

„Očekávali jsme, že se nebude opakovat scénář z prvního zápasu,“ podotkl trenér Pražanů Josef Jandač.

Který klub v nejvyšší české soutěži by také čekal, že ve vyřazovacích bojích přejede stejného soka ve dvou dnech za sebou?

Debakl se tedy samozřejmě nekonal. Jenže i v odlišně pojatém a rozdílně se vyvíjejícím utkání byla patrná převaha domácího týmu, který disponoval střeleckou převahou, zahodil další velké příležitosti, a nakonec bez výraznějších komplikací ubránil vybudovaný náskok.

Modrobílým mírně spokojené výrazy vydržely jen 79 sekund, kdy v početní výhodě na druhé straně srovnával Sobotka.

Ve 13. minutě skóre otočil obránce David Němeček, jenž se ocitl sám na levém kruhu, jako by hrál v útoku. „Trénujeme tam rotaci. Správně jsem se měl vrátit na modrou, ale kolem nikdo nebyl, tak jsem zůstal na levé straně a všiml si, že mě Max vidí a čeká, až se mu otevře prostor,“ popisoval 26letý obránce situaci, kdy Maxim Matuškin narýsoval přesný křižný pas.

David Němeček (vlevo) zařídil Spartě vedení 2:1.

Pokud už někoho napadlo, že Pražané protivníka opět převálcují, bylo to asi okolo 15. minuty, kdy David Tomášek se štěstím využil další přesilovku a Sparta byla v ráži.

Liberec ale do hry vrátil zbytečný Horákův faul kolenem a gól z poměrně nepřehledné situace. Sparťanský bek Milan Jurčina úderem do zad nastrčil útočníka Jana Ordoše na vlastního brankáře. Hosté následně dotlačili volný kotouč do branky bezmocně ležícího Machovského.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Rozhodčí má vždy pravdu, to asi každý pochopí...,“ utrousil Sobotka, kterému by za kritiku sudích hrozilo disciplinární řízení a pokuta.

„Taková jsou asi pravidla. Rozhodčí mi vysvětlil, že jejich útočník po prvním kontaktu padl na gólmana. Já jsem viděl, že ho náš bek strčil, pak se útočník odrazil a skočil do gólmana,“ dodal.

Podobný pohled zastával i kouč Jandač. Ten dlouho po uplynutí 50 vteřin, které pravidla stanovují jako lhůtu pro vybrání trenérské výzvy, rozporoval jediným dostupným prostředkem rozhodnutí sudích.

Neúspěšně.

„Hráči říkali, abych to vzal. Není tam moc času na rozhodování,“ vysvětloval Jandač. „Zdálo se nám, že posunutí bylo ne na brankáře, ale spíše do strany a hráč tomu pomohl. Ochotně se skácel... Podlehl jsem tlaku kluků. Náš videokouč říkal, že by výzvu nebral,“ přiznal.

Druhé utkání série Sparty s Libercem přineslo vyrovnanější podívanou.

Podle opakovaných záběrů lze kontakt Ordoše s Machovským skutečně označit za nezaviněný. Výrazně problematičtější je podle pravidla 69 o nedovoleném bránění brankáři dorážení útočníků Marka Zachara s Vlachem, kteří za čáru kromě puku tlačili i strážce domácí branky. V takovém případě by gól nejspíš platit neměl.

„Cítili jsme, že by to nemuselo být uznané,“ poznamenal Sobotka. „Ale jsem hlavně rád, že jsme nedostali gól z následné přesilovky.“

To bylo pro domácí asi i klíčové. Oslabení zvládli a pobytu na trestné lavici se poté zcela vyhnuli. Nenechali se vyvést z míry uznanou brankou. Zbytek zápasu spolehlivě ubránili. Jen potvrdili, že v posledních týdnech opravdu vystupují a pracují jako jeden tým. Dál natahují vítěznou šňůru.

„Výborný týmový výkon. Odzadu od brankáře přes obránce až po útočníky. Bylo to suprově odmakané,“ shrnul Sobotka a zakrátko odmítl jakékoli snižování kvalit soupeře. „Mají skvělé hráče, kteří umí tvořit hru. Je to vyrovnané, Machy nás podržel. První zápas jsme vyhráli velkým rozdílem a nyní to bylo kdo s koho – určitě cennější vítězství.“

„Ceníme si týmovosti, protože síla soupeře je obrovská. Pořád musíme být ve střehu a musíme se připravit, že oni ještě přidají a doma budou ještě lepší,“ upozorňuje Jandač vlastní svěřence.

Z vybraných vět, ale zejména z výkonů Pražanů na ledě, plyne velká připravenost a maximální soustředěnost. Tým se nenechává vyprovokovat a zároveň si nedá nic líbit. O něco lépe se pohybuje, více tvoří, budí dojem aktivnějšího mužstva...

Jak to v play off bývá, týmy se nemají čím překvapit. Liberec se nemá moc čeho chytit a pokud chce Spartu znervóznit, bude v pátek nejspíš muset vydřít vítězství a doufat. Se stavem 0:3, ještě po pěti zápasech v předkole navíc, už by těžko něco nadělal.

Základním a zároveň solidním předpokladem je, že odhodlaní Augustovu výběru nechybí.

„Nic jsme ještě neprohráli,“ hlásí třeba brankář Petr Kváča. „Síla je na obou stranách. Oba domácí zápasy můžeme zlomit v náš prospěch.“

„V klidu si to rozebereme, trenéři určí taktiku a půjdeme do toho. Není to poprvé, co tým v play off prohrává 2:0 po venkovních zápasech. Vše je otevřené,“ uzavírá Vlach.