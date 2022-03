Než hokejová Sparta v pondělí vstoupila do čtvrtfinále extraligového play off suverénní demolicí Liberce 7:0, usadili se její mistři z minulosti - Broš, Hlinka, Kratěna či Žemlička - k autogramiádě při výročí titulu z roku 2002. Navnadit fanoušky. Jak dobře se Pražané měli a jak by se brzy znovu mohli mít. Dorazil i Pavel Šrek, bývalý řízný obránce, teď manažer sparťanských mladíků.