ONLINE: České Budějovice hrají s Pardubicemi, večer v akci Sparta a Liberec

Loni čtrnáctí, tentokrát čtvrtí. Jihočeši udělali oproti minulému ročníku velký posun a zajistili si přímý postup mezi osmičku nejlepších. V základní části se mohli spolehnout především na Lukáše Pecha, který posbíral sedmapadesát bodů (22+35) a skončil druhý v tabulce produktivity.

„Mužstvo je správně poskládané. Někdo může říct, že je až přestárlé, ale to je jeho názor. Čtvrté místo je fantastické,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Pardubice sice zakončily základní část osmi porážkami z posledních devíti zápasů, ale přes Karlovy Vary přešly nejrychlejším možným způsobem. „Teď si myslím, že jsme rádi za předkolo. Dostali jsme se zpátky na vítěznou vlnu,“ řekl střelec postupové trefy Robert Říčka.

Kromě útočného hokeje slibuje tato série také zaplněné tribuny a bouřlivou atmosféru na obou stadionech. Poslední dvě vzájemná utkání vyzněla lépe pro České Budějovice, které zvítězily jednoznačně 6:1 a 7:1.

Na cestu vyřazovací fází se vydává také Sparta. Pražané díky povedenému finiši obsadili třetí pozici a opět se přihlásili do role jednoho z hlavních favoritů. Liberci, který jim v minulém ročníku překazil sen o finále, mají co vracet.

„Motivace to je, ale nějak zvlášť se na to nesoustředíme. Jsme třináct dní bez zápasu a musíme chytit začátek série i tempo. Všichni jsme zdraví a natěšení. Už chceme, aby to začalo,“ prohlásil kapitán Michal Řepík.

Bílí Tygři rozjeli předkolo dvěma domácími výhrami, ale Kometu nakonec pokořili až v rozhodujícím pátém střetnutí, které zvládli na domácím ledě poměrem 6:1. Z individuálního hlediska se série vydařila především Ladislavu Šmídovi.

Zkušený obránce pomohl svému týmu sedmi asistencemi a momentálně se poněkud nečekaně drží na čele bodování play off. Důležitým hráčem byl pro Severočechy také gólman Petr Kváča (úspěšnost zákroků 92,57 %).