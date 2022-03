Karlovarští hokejisté změní po pěti letech kouče, Pešoutovi končí smlouva

Pětapadesátiletý Pešout zahájil své třetí působení u karlovarského mužstva v roce 2017, kdy mistr z roku 2009 sestoupil do první ligy. Hned v prvním ročníku dovedl Energii zpět do extraligy a v uplynulých třech sezonách s ní postoupil třikrát do předkola play off.

Podle informací serveru iSport z minulého týdne by se Pešout mohl vrátit do Komety, odkud do Karlových Varů přišel. V brněnském týmu působil čtyři roky jako asistent a získal kompletní medailovou sbírku korunovanou titulem v roce 2017.

.