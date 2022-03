Hráči stále více rostou, říká karlovarský kouč a manažer Pešout

„Nám ten půl gól chyběl. V domácím prostředí se hraje jinak, když tam máte šest tisíc lidí a při každém sporném zákroku zakřičí. To jsme tady neměli. Přesto bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří přijeli, protože to rozhodnutí zasáhlo především je. Hráči především hrajou, nějakému optickému vjemu domácí prostředí nahrává, ale nepřikládal bych tomu zase takovou míru. Jediné, co nás mrzí, že jsme nemohli hrát před těmi lidmi a toho šestého hráče v zádech jsme neměli.“

Není politik, ale řešil by to jinak

Podle trenéra se dala situace vyřešit tak, aby hokejisté sezonu v KV Areně dohráli. „Vary jsou dost velké, dalo se to vyřešit jinak, ale já nejsem politik. Mám se starat o sportovní výsledky. Dělali jsme, co jsme mohli, ale domácí prostředí nám prostě chybělo,“ prohlásil Pešout.

Hokejisté karlovarské Energie, od titulu v roce 2009, neprošli do čtvrtfinále a byli čtyřikrát v předkole včetně zrušeného play off před dvěma roky. V roce 2017 sestoupili a hned po roce se vrátili mezi elitu.

Pešout doufá, že má tým nakročeno k posunu výš. „Věřili jsme, že ta éra přijde už letos, ale bohužel sezona byla proti nám a byli jsme nakonec rádi, že jsme se dostali do předkola. Oproti loňsku jsme udělali určitě velký pokrok, věřím, že příští rok ta klika bude větší, sezona proběhne v klidu a ten první centr a první obránce, které máme podepsané, mužstvu pomůžou a dostaneme se někam na pozice pět až osm, ze kterých se play off dá hrát líp,“ podotkl.

Právě skončenou sezonu jako by se proti hokejistům všechno spiklo a vyvrcholilo to nuceným azylem v Chomutově.

Velmi podivná sezona

„Naše mužstvo prožilo těžkou sezonu. Někdy po sedmém kole jsme byli první. Pak se nám zranil Jirka Černoch, který byl celou sezonu náš nejlepší centr. Dva a půl měsíce nehrál, tím jsme se dostali dolů. Když jsme se z toho vyhrabali, tak jsme byli okolo devátého místa, přišly eskapády s covidem a nám se odložilo pět zápasů a do toho všeho se nám ještě zranil na měsíc Kuba Flek, takže to byla jedna rána za druhou,“ vypočítává Pešout.

„Nakonec jsme byli vůbec rádi, že to mužstvo zvládlo a dostalo se do předkola, protože unést takové rány nebylo jednoduché. Zaslouží si hráči poděkovat, co všechno v sezoně snesli,“ poukázal i na to, že od 21. ledna až do 14. března jeho tým sehrál 23 utkání během 53 dnů.

Ještě dvě kola před koncem byla Energie se čtyřbodovým náskokem před čtrnáctým Kladnem v ohrožení pádu do baráže o udržení v extralize. „S předkolem spokojení být můžeme, ale cítili jsme, že letos na Pardubice máme. Loni jsme v té sérii byli vyloženě za otloukánka,“ připomněl Pešout loňské vyřazení s Dynamem po porážce 1:3 na zápasy, kdy během série Západočeši utrpěli i debakl 3:11.

Martin Pešout je zároveň sportovním manažerem klubu. O své budoucnosti mluvit nechtěl, ale tým by se podle něj neměl měnit. „Máme pětadevadesát procent mužstva podepsaného, podepsali jsme jednoho obránce a jednoho útočníka, jinak to mužstvo celé zůstává,“ uvedl ke složení týmu, který by mohl opustit při nabídkách ze zahraničí útočník Jakub Flek.

S novým kapitánem předkolo

Loni skončil v kádru Energie dlouholetý kapitán Václav Skuhravý, který se přesunul do role asistenta trenéra. Jeho roli s „céčkem“ na dresu převzal Tomáš Vondráček, který se stal i nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem týmu. „Tomáš půlku sezony absolvoval ve čtvrté lajně, pak se nám osvědčilo spojení s Beránkem a Kulichem, prosadil se do druhé lajny a byl jedním z tahounů mužstva. Doufal jsem, že bude přínosem v kabině, a nakonec to vzal i na ledě, takže obrovská spokojenost,“ řekl Pešout.

S Energií byl v předkole play off potřetí za sebou. V roce 2020 ale byla za stavu 1:1 na zápasy po dvou duelech v Hradci Králové vyřazovací část sezony zrušena kvůli pandemii koronaviru. Loni se hrálo bez diváků a letos si fanoušci v KV Areně také nemohli play off vychutnat. Hala byla totiž z rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka vyhrazena pro potřeby Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Energie už předtím v posledním kole základní části hrála o předkolo s Litvínovem v Chomutově.

Do budoucna je velká naděje

Pešout ovšem v týmu vidí potenciál. „Pořád je to mladé mužstvo a hráči furt rostou a rostou. V těch rolích v extralize se už usadili. Nás samozřejmě ještě trošku srazilo to, že nám první gólman ve třetím kole podepsal Boleslav, to ať si každý spočítá, o kolik nás to připravilo bodů, protože to asi není přirozené,“ poukázal na případ gólmana Filipa Novotného, kterého klub nakonec na konci ledna vyměnil do Hradce Králové za brankáře Štěpána Lukeše.

Kluby podpisy hráčů zveřejňují oficiálně až 1. května po skončení stávajících smluv a podle Pešouta na rozdíl od zahraničí v Česku informace o dohodě jinde nedělají dobrou atmosféru. „U nás na to nejsme zvyklí. Vezměte si, jak loni dopadla Plzeň, když Frodl podepsal do Pardubic. Jak dopadl Hradec, když Mazanec podepsal do Třince v půlce sezony. Od třetího kola tady pět měsíců (Novotný) chytal se smlouvou jinde, ale na to se nechci vymlouvat. Mužstvo to bralo, měl zápasy, kdy nás vyloženě podržel, ale prostě to v hlavě určitě měl,“ dodal Pešout.