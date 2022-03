KV Arena pro uprchlíky? Dalo se to řešit jinak, štvalo trenéra Pešouta

Proč jste nebyli připravení?

Protože jsme bohužel poslední měsíc a půl hráli obden. Rvali jsme to vůlí a silou. A přitom my jsme známí tím, že máme dobrou kondici a dobře bruslíme. Jenže ten kousíček nám v každém zápase chyběl. Pro nás je 0:3 příliš kruté, chtěli jsme aspoň jedno utkání uhrát. Třikrát jsme de facto prohráli 2:3, protože jednou jsme čtvrtý gól dostali do prázdné branky.

Odpovídalo to tomu, co se dělo na ledě?

Hráči si to nezasloužili. Musím jim poděkovat za to, co předvedli za poslední měsíc a půl. Ještě před týdnem jsme se strachovali o baráž, nakonec jsme byli v play off důstojným soupeřem, i když výsledek série tomu neodpovídá.

Vypadal by domácí zápas jinak, kdyby se hrál v KV Areně?

Záměrně se na to nechci vymlouvat, proto jsem to nezmiňoval. Ale když se ptáte, odpovím. Chybělo nám to. V domácím prostředí se hraje jinak, když tam máte šest tisíc lidí a při každém sporném gólu zakřičí. A to my v Chomutově neměli. Přesto bych chtěl našim fanouškům poděkovat, protože to rozhodnutí zasáhlo především je. Kvůli nim nás mrzí, že jsme nemohli hrát u nás. Šestého hráče v zádech jsme neměli.

Chápal jste, že jste KV Arenu museli uvolnit pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině?

Já bych to neomlouval, Karlovy Vary jsou dost velké, dalo se to vyřešit jinak. Ale já nejsem politik, mám se starat o sportovní výsledky. Dělali jsme, co jsme mohli, ale domácí prostředí nám chybělo.

Jak ročník hodnotíte celkově?

Naše mužstvo prožilo těžkou sezonu. Po sedmém kole jsme byli první, ale pak se nám bohužel zranil Jirka Černoch, náš nejlepší centr. Dva a půl měsíce nehrál a my se propadli dolů. Když jsme se z toho vyhrabali a byli devátí, přišly eskapády s covidem a nám se odložilo pět zápasů. Do toho se nám zranil Kuba Flek na měsíc, to byla jedna rána za druhou. Unést je nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme byli rádi, že se mužstvo dostalo do předkola. Musím poděkovat hráčům za to, co všechno v sezoně snesli.

Takže jste nakonec spokojený?

S tím, že jsme play off vybojovali, můžeme být spokojení. Ale chtěli jsme jít dál, to je zklamání. Letos jsme cítili, že na Pardubice máme. Loni jsme v sérii s nimi byli vyloženě za otloukánka, měli jsme čtyři juniory v obraně. A byli jsme bez šance na postup. Teď jsme ji měli. Průběh zápasů ukázal, že Pardubicím stačíme. Bohužel jsme si nemohli deset čtrnáct dní předtím potrénovat dvoufázově, na což jsme byli zvyklí. Museli jsme se s tím poprat. A poprali.

Jak bude vypadat tým v příští sezoně?

Máme 95 procent mužstva pod smlouvami, podepsali jsme už jednoho nového obránce a jednoho útočníka.

A vy zůstanete?

Bez komentáře, to je brzy.

Začne nová éra v Karlových Varech?

My věřili, že ta éra přišla už letos. Bohužel sezona byla proti nám, byli jsme nakonec rádi za předkolo. A rozdíl mezi námi a mužstvem, které bylo vlastně celý rok třetí, nebyl tak velký. Oproti loňsku jsme udělali velký pokrok. Věřím, že příští rok bude klika větší, že sezona proběhne v klidu a že ten první centr a první obránce, které máme podepsané, týmu pomůžou. A že se dostaneme na pozici pět až osm, ze kterých se dá play off hrát líp.

Cítíte v týmu potenciál?

Pořád je to mladé mužstvo, hráči stále rostou, ve svých rolích v extralize se už usadili. Ještě nás trošku srazilo, že nám první gólman (Filip Novotný) ve třetím kole podepsal Mladou Boleslav. Ať si každý spočítá, o kolik nás to připravilo bodů, to asi není přirozené.

Ale jinde je normální, že se podepisuje během sezony.

My jsme Češi a nejsme na to zvyklí. Vezměte si, jak loni dopadla Plzeň, když Frodl podepsal do Pardubic, jak loni dopadl Hradec, když Mazanec v půlce sezony podepsal do Třince. Nám tady pět měsíců chytal se smlouvou jinde. Na to se nechci vymlouvat, mužstvo to bralo a on měl zápasy, kdy nás vyloženě podržel. Ale v hlavě to určitě měl.

Jak se jako nový kapitán osvědčil Tomáš Vondráček?

Půlku sezony absolvoval ve čtvrtém útoku, pak zafungovalo spojení s Beránkem a Kulichem, prosadil se do druhé lajny a byl jedním z tahounů mužstva. Já hlavně doufal, že bude přínosem v kabině, on to vzal nakonec na sebe i na ledě. Obrovská spokojenost.