Karlovarští hokejisté v souboji s Pardubicemi nezvládají začátky zápasů

Pardubice tak vedou v sérii na tři vítězné duely 2:0.

O postupu do čtvrtfinále mohou rozhodnout už dnes, když je bude Energie od 19 hodin hostit ve svém dočasném působišti v Chomutově.

V případě výhry domácích by se na stejném místě a ve stejném čase hrálo i zítra.

„Letos jsme Pardubice doma dvakrát porazili, takže věříme, že se nám to podaří znovu a ještě se tam vrátíme,“ zvěstoval klubovému webu karlovarský kapitán Tomáš Vondráček.

ONLINE: Karlovy Vary vs. Pardubice podrobná reportáž od 19:00

Jenomže hrát se bude v Chomutově.

„Už jsme tam jedno utkání odehráli. Fanoušci tam vytvořili fantastickou kulisu a doufám, že nám tam vytvoří domácí prostředí i nyní. Pro nás to bylo jiné jen o tu cestu. Ale jinak se tam cítíme jako doma.“

Důležité ovšem bude pohlídat si začátek zápasu, na tuto neschopnost Vary v Pardubicích, a nejen tam, doplatily.

„Nevím, čím to je, trápí nás to celou sezonu a nedokážu si to vysvětit. Neřeknu, kdybychom měli v nohách třeba cestu,“ uvedl Vondráček.

Tak tomu bylo v Pardubicích v prvním utkání. Energii vůbec nevyšla úvodní třetina, i když ji nakonec prohrála pouze 0:1.

„Byli jsme možná opatrnější, od druhé třetiny už jsme hráli to, co jsme chtěli. Dotáhli jsme se na 2:2, ale pak jsme bohužel dostali smolný gól. Měli jsme tam potom šance, znovu srovnat už se nám ale nepovedlo,“ uvedl karlovarský útočník Jiří Černoch, jenž v přesilovce vyrovnal na 2:2.

Neskládal ruce do klína. „V sezoně jsme je dvakrát porazili, máme na ně. Před týdnem jsme se báli, abychom nešli do baráže, teď tady hrajeme předkolo. Můžeme jen získat,“ prohlásil Černoch.

Jenomže druhé utkání začalo jako přes kopírák, vlastně ještě hůř. V čase 8.35 využil přesilovou hru už po devíti vteřinách Říčka, na něhož navázal o pět minut později Musil. Prosadila se i třetí pardubická formace složená z mladíků, nekompromisním bekhendovým zakončením se prezentoval Koffer. V tu chvíli si možná někteří vzpomněli na loňskou druhou partii předkola s Energií, která skončila jasně 11:3.

„Po včerejšku jsme si říkali, že první třetinu budeme chtít zahrát líp a paradoxně jsme ji zahráli ještě hůř. Pak už to bohužel za stavu 0:3 bylo těžké,“ řekl útočník Karlových Varů Petr Koblasa.

„Domácí do zápasu výborně vstoupili a my jsme spali. Včera jsme měli štěstí, že to bylo (po první třetině) jen 1:0. Dneska bohužel 3:0. Od druhé třetiny jsme se zase dostali do zápasu, ale první nakonec rozhodla, protože jsme ani z těch největších šancí nedokázali dát gól,“ okomentoval karlovarský trenér Martin Pešout.