ONLINE: Boleslav bojuje s Plzní o druhý bod. Postoupí Liberec a Pardubice?

Pardubice sice opouští vlastní stadion, leč doma nebude hrát ani Energie. V KV Areně funguje Krajské asistenční centrum určené pro pomoc ukrajinským uprchlíkům, tím pádem se Karlovarští přesouvají do azylu v Chomutově. Stejně jako v posledním duelu základní části s Litvínovem, to odvraceli rychlý konec sezony, nyní je čeká totéž.

„Otočit to určitě jde. Hrajeme teď dvakrát u nás,“ říká útočník Energie Petr Koblasa, jemuž evidentně nevadí duely v Chomutově. „V sezoně jsme dvakrát doma vyhráli, takže věřím, že to zvládneme znovu. Nechci říkat, že to otočíme na sto procent, ale v předešlých dvou zápasech jsme nebyli horším týmem.“

V totožné pozici se nachází také Brno, které v Liberci prohrálo oba vcelku vyrovnané duely. Trenér Komety Jiří Kalous neočekává, že by se obraz hry měnil, a doplňuje: „Teď v Brně budeme mít fanoušky na své straně. Dokud nemá někdo tři výhry, tak se hraje.“

V Mladé Boleslavi se utkávají oba týmy o to, komu se bude lépe dýchat. Bruslaři unikli ve druhém zápase další porážce, když ještě v polovině střetnutí ztráceli poměrem 0:2. Nakonec stav otočili a zvítězili 3:2, je to tedy Plzeň, která se musí oklepat.

Vítkovice mají ve srovnané sérii s Olomoucí hned dva soupeře. Od prvního zápasu čelí viróze. Ta došla tak daleko, že po druhém klání (1:3) se na tréninku objevili pouze dva hráči. Klub požádal soupeře o odklad s tím, že podle kouče Miloše Holaně by i jeden den významně pomohl, aby se první vlna nemocných uzdravila.

„Přece jen, i když je to velice silná viróza, je to viróza, ne covid nebo něco podobného. To je většinou otázka dvou tří dnů. Uvidíme, co bude dál. Já pořád cítím z hráčů odhodlání hrát a bojovat, nevzdávat se. Je to play off,“ uvedl Holaň, jehož týmu vedení extraligy zamítlo odložení série o jeden den v návaznosti na olomoucký nesouhlas.