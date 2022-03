Nechali jsme tam úplně všechno, kývl karlovarský Flek po konci sezony

„Konec hrozně bolí. Teď jsme si zasloužili vyhrát, nechali jsme tam úplně všechno. Soupeř byl šťastnější. Upřímně teď Pardubicím přeju hodně štěstí dál,“ řekl Flek po pondělní prohře 2:3 v prodloužení.

V Pardubicích Energie podlehla 2:3 a 2:4. „Zápasy u nich byly o prvních třetinách, Pardubice měly lepší začátky a my to tlačili do kopce, jak se říká. Ve třetím zápase to bylo o jednom gólu. Bohužel ho daly Pardubice,“ litoval Flek.

Karlovy Vary musely hrát už v posledním kole základní části proti Litvínovu v přímém souboji o předkolo v Chomutově, protože jejich domácí KV Arena byla poskytnuta ukrajinským uprchlíkům. Flek se však na ztrátu domácího prostředí nechtěl nijak vymlouvat.

„Nemyslím si, že by to hrálo extra roli. Samozřejmě nás mrzelo, že nemůžeme naši halu využít. Ale ve světě se dějí věci, které jsou důležitější než hokej a jsou smutný. Našli jsme azyl v Chomutově, u nás bydlí lidi z Ukrajiny. Chtěl bych hlavně poděkovat všem fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit. Hrálo se od sedmi, hodně z nich vstává ráno do práce a oni nám tady udělali skvělou atmosféru. Bohužel nám to jen nevyšlo,“ prohlásil.

Postupem do předkola tým podle něj splnil základní cíl. „Ale vážně jsem věřil, že jsme měli tým, který by Pardubice potrápil. Možná i udělal. Když si vezmu, že jsme se dvě kola před koncem klepali, ať nezahučíme do baráže a teď jsme tady? To je ještě dobré, tohle byl cíl, který jsme splnili. Jen jsme určitě chtěli postoupit. Takže je to zklamání,“ podotkl.

V závěru základní části se Energie potýkala s nabitým programem. „Samozřejmě to roli hrálo. My máme hru víc založenou na pohybu, než abychom někde postavili obranu a soupeře mlátili kolem červené čáry. Jsme energický tým. Síly ubývaly, ale to ubývaly všem. Měli jsme jich dost, abychom Pardubice porazili. Jen se to nepovedlo,“ uvedl Flek.

V sérii si připsal jen jednu asistenci. „Chtěl jsem přispět víc, ale přispěl jsem jedním bodem ve třech zápasech. Určitě jsem čekal víc. Jen vždycky říkám, že v play off je úplně jedno, kdo dá gól. Na statistiky se nehraje, ale od sebe jsem určitě tak čekal víc,“ řekl Flek. Účastník loňského mistrovství světa v Rize nechtěl předbíhat, jestli to bylo zároveň jeho poslední vystoupení za Karlovy Vary. „Ale ta možnost tady taky je. Prožil jsem tu krásných 10 let, jsem ve Varech doma. Uvidíme, co bude, na sto procent to není, že odejdu,“ prohlásil Flek.

„Netajím se tím, že snem bylo, abych šel do zahraničí. Nějaká jednání probíhají, tak uvidíme, jak to dopadne. Teď situace ve světě není úplně růžová, dotýká se to i sportu, což samozřejmě není to nejdůležitější. Uvidíme, co přijde,“ dodal Flek.