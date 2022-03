Nemůžeme si myslet, že třetí zápas vyhrajeme 6:0, varuje gólman Frodl

Frodl chodí na pozápasové rozhovory zpravidla po výhrách. Spoluhráče tak víceméně chválí, je rád, že tým zase uspěl. Přesto je často v jeho větách slyšet nějaké „ale“. Stejně jako po víkendovém dvojboji Pardubic s Karlovými Vary. Domácí sice urvali oba zápasy ve svůj prospěch, vedou 2:0 na zápasy a mají tři mečboly, jejich výkon ale ani v jednom případě zdaleka nebyl stoprocentní.

„Hrajeme skvělou první třetinu a pak...,“ odmlčel se Frodl. „Nevím, těžko se mi hledají slova. Začátek byl jako z partesu, Vary neměly absolutně nic, dominovali jsme. V kabině si pak sedneme, řekneme si, co dál, a najednou je to úplně opačně,“ dodal.

Ve druhé a třetí části Pardubice pokaždé polevily a pustily Vary zpátky do zápasu. V pátek promrhaly vedení 2:0 a těsnou výhru 3:2 jistil šťastným gólem v půlce zápasu David Cienciala, v sobotu po dvaceti minutách vedly dokonce 3:0, ale Energie se minutu před koncem dostala na dostřel. Situaci jistil až osm vteřin před koncem gólem do prázdné brány na 4:2 Adam Musil.

„Nervy jsem neměl, ale v hlavě na to člověk samozřejmě myslí. Je to play off, minutu před koncem dostanete kontaktní gól, takže vytěsnit to nejde. Naštěstí jsme to ale dokopali,“ ulevilo se Frodlovi.

Podstatné pro něj a celý tým je, že vede 2:0 na zápasy a má teď tři pokusy na to, aby předkolo s Karlovými Vary uzavřel. „To je výstižné. V play off se počítají jen výhry. Ty máme dvě, takže pro nás je to skvělé,“ netajil Frodl.

První šanci na postup do čtvrtfinále, ve kterém by Východočechy čekaly České Budějovice, bude Dynamo mít v pondělí od 19 hodin.

„Hlavní cíl byl vyhrát dva domácí zápasy, další teď je uspět i potřetí. Jsou to klišé, ale v této fázi soutěže není prostor na spekulace. Bude hodně důležité to zavřít hned na první pokus, ale musíme být pokorní. Kromě toho posledního jsme s Vary letos všechny zápasy hráli o gól a nemůžeme si myslet, že tam přijedeme, vyhrajeme 6:0 a půjdeme od toho,“ upozorňoval Frodl.

Pravdou ale je, že pravděpodobně všechny trumfy v rukách drží Pardubice. Nejen ten, že Vary budou muset hrát v Chomutově, jelikož v jejich domovské KV Areně bylo v těchto dnech zřízeno centrum pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.

„Vary šly do série s tím, že nemají co ztratit. Jsme jednoznačný favorit a naštěstí jsme zvládli oba domácí zápasy. Nikdo nechce, aby mu skončila sezona, ale když teď Vary prohrají, nebortí se pro ně svět,“ uvažoval Frodl.

Karlovy Vary - Pardubice v pondělí od 19 hodin ONLINE

Třetí a případně i čtvrtý zápas předkola (v úterý od 18.30) tak tedy bude především o výkonu Dynama. Co ale konečně změnit, aby byl jednou celý zápas bez výpadků?

„Pořád se říká, že bychom se měli poučit z předchozích utkání, ale na to už jsme měli dost prostoru v základní části. Každý si teď musí v hlavě přehrát, jestli udělal maximum, jestli něco nepodcenil. Nic jinýho mě nenapadá, protože si to opakujeme pořád. Možná to vyzní blbě, ale je to o osobní zodpovědnosti. Jinou změnu nevidím,“ dumal Frodl.

Parťáky ale kritizovat nechtěl, spíš naopak. „Je potřeba říct, že jsme v obou zápasech celou dobu obrovsky bojovali. Třeba Hrádys (Michal Hrádek) a Količ (Jan Kolář) výborně blokovali střely, i proto máme v předkole dvě výhry,“ říkal Frodl.

Návrat výše zmíněných obránců do sestavy se může pro Dynamo ukázat jako klíčový, bude teď ale především doufat hlavně v to, aby nepřišlo o jiného beka. Ve druhém zápase proti Varům odehrál jen něco málo přes minutu ofenzivní zadák Jan Košťálek a zmizel v kabině s podezřením na zranění v horní části těla.