Budějovický šéf před play off: Chceme uspět, i když to bude stát peníze

Nepředčilo čtvrté místo po základní části vaše očekávání?

Před sezonou jsem si přál a tajně doufal, že bychom mohli skončit do šestého místa. Na druhou stranu být hůř než desátí jsem považoval za neúspěch. Oficiálně cílem bylo play off. Čtvrté místo je fantastické.

Co Motor vyneslo do čtyřky?

Dobrá práce týmu a trenérů. Mužstvo je správně poskládané. Někdo může říct, že je až přestárlé, ale to je jeho názor. Víc jsme hodnotili hráčskou kvalitu než věk. Ukázalo se, že trenéři umí s takovým týmem velmi dobře pracovat. Myslím, že z něj dostali to, co mohl nabídnout. A navíc, ještě nejsme na konci.

Jediná slabší pasáž byla po reprezentační pauze na přelomu listopadu a prosince. Souhlasíte?

Ano, tehdy jsme jedinkrát vypadli z role. Možná jsme pauzu nevyužili tak, jak jsme měli. Myslím, že se trenéři poučili a po další přestávce už žádný výpadek nenastal.

Přemýšleli jste v té době o hráčských či trenérských změnách?

Trenérská výměna rozhodně nebyla na pořadu dne. Pohyb na hráčském trhu je do konce ledna téměř každodenní otázka. My jsme aktivní nebyli, trh jsme monitorovali. Angažovali jsme jen Zdeňka Doležala a Martina Janduse.

Zkušení Lukáš Pech, Milan Gulaš, Jiří Novotný či Michal Vondrka ukazovali, že umí dávat důležité góly. Přijde teď jejich čas?

Čeká nás nejatraktivnější část sezony a v ní se top hráči ukazují v nejlepším světle. Věřím, že své výkony mohou ještě posunout a jistě touží po úspěchu týmu víc, než když jim bylo dvacet let.

Cítíte z týmu velké odhodlání po úspěchu?

Celou sezonu je velmi odhodlaný. Důkazem je, kolikrát jsme zvládli otočit utkání. Zůstávali jsme trpěliví, dodržovali systém a to s velkou hráčskou kvalitou přineslo úspěch.

Jak má Motor zkušené hráče, tak naopak pro trenéra Jaroslava Modrého to bude premiéra v dospělém play off. Může to být handicap?

Myslím, že se zkušenost obecně trošku přeceňuje. Nikde není napsáno, že by Jarda Modrý nemohl udělat úspěch ve svém prvním play off, byť je to méně zkušený trenér.

Jaká bude série s Pardubicemi?

Jsem zaujatý fanoušek a výsledek tipovat nebudu. Lze ale očekávat atraktivní hokej, který oba celky předváděly v základní části. Potvrdila to i všechna čtyři naše vzájemná utkání v sezoně. Teď v play off to bude možná o něco opatrnější, ale zase víc vyhecované a agresivní.

Motor si po základní části dva týdny odpočinul, naopak Pardubice se v předkole rozehrály. Co bude víc?

Těžko říct. Dvoutýdenní volno je dobré na odpočinek, potrénování, doléčení šrámů. Ale zase jsme trochu vypadli z herního rytmu. Soupeř odehrál tři utkání, ale po nich bude mít vlastně týdenní pauzu. Tím se to skoro srovnává.

Myslíte i dál než na čtvrtfinále? Zazněly i silnější výrazy jako finále či titul?

Teď před námi stojí Pardubice.

Minimálně na úvodní domácí zápasy bude stadion plný, zbývají poslední desítky vstupenek. Na to jste se těšili a také jste to jako klub potřebovali, ne?

Vyprodané hlediště je pro nás velmi důležité jak ze sportovního, tak ekonomického hlediska. Všichni se na pondělí těšíme, čekám, že atmosféra v hale bude až třaskavá.

Jaký je vlastně pro klub ideální scénář play off? Každý domácí zápas znamená značný příjem, ale s úspěchy musíte hráčům vyplácet prémie.

Tak, jak to letos dopadlo, jde ekonomické hledisko trochu proti tomu sportovnímu. Přesto si samozřejmě moc přejeme sportovní úspěch.

Letošní vyřazovací boje mohou být pro klub z mnoha pohledů velmi důležité, že?

To je pravda. Sportovní úspěch může přilákat více partnerů. Potřebujeme se po letošním výrazně ztrátovém rozpočtu v příští sezoně vrátit na nulu. A myslím si, že tento ročník je sportovně úspěšný tak jako tak.

A úspěchem v play off byste mohli i nalákat další diváky, kteří většinu sezony mohli chodit jen v omezeném počtu.

Ekonomická situace klubu není dobrá a neplatí to jen pro nás. Letošek ustojíme. V této sezoně jsme v šestnácti domácích utkáních nemohli prodávat vstupenky. Přišli jsme zejména o velmi atraktivní období kolem Vánoc, kdy lidé chodí nejvíc. Letos máme k dispozici kolem dvou tisíc vstupenek na každé utkání do volného prodeje, které jsme ale často nemohli nabízet. Premiér Petr Fiala přednedávnem vyhlásil, že budou vypsané dotační programy, mimo jiné i pro pořadatele sportovních akcí. Zatím ten týkající se nás vypsaný není, a pokud bude v té podobě, o které jsem četl v médiích, nepokryje naše ztráty ze vstupného ani z 50 procent. Strop budou tři miliony korun a ty zbylé tři prostě nemáme. Tím se znovu prohloubí naše letošní ztráta.

Budějovický kapitán Milan Gulaš se radí s koučem Jaroslavem Modrým.

Pojďme ještě k jinému tématu. Budějovická juniorka sestupuje. Dalo se tomu nějak zabránit?

Určitě dalo, 14 týmů nesestoupilo, nám se to nepovedlo. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale v mládežnických kategoriích je nutné, aby se vám „sešel ročník“. Juniorka je tříročníková soutěž a o výsledcích zpravidla rozhoduje hráčská kvalita právě toho nejstaršího ročníku. My jsme měli „dorazových hráčů“ v týmu devět, což je nadstandard. A to navíc několikrát nastoupili Chlubna a Koláček z A-týmu. Kvalita ročníků se prostě mění. Před pár lety jsme získali titul ve starším dorostu, sešel se skvělý ročník s Pavlem Novákem, Šimonem Kubíčkem, Martinem Beránkem nebo Matějem Tomanem. Ti všichni se už prosadili mezi dospělé.

Neměli jste na kvalitu aktuálního ročníku reagovat už dříve?

Ale my reagovali. Už před minulou sezonou nebo později přišli brankář Maleček, dále hráči do pole Remeš, Hass, Vaněk, Sakhno, Turek, Kouba a další. Angažovali jsme zkušeného a úspěšného trenéra Josefa Turka. Nezafungovalo to, a tak jsme trenéra v sezoně vyměnili. Ani to ke kýžené záchraně nevedlo.

Stojí před vámi tedy výzva, okamžitý postup zpátky.

Samozřejmě. Nebude to lehké. Letos sestoupí minimálně pět týmů, šestý bude ještě bojovat v baráži, a mnoho z nich bude chtít hned zpátky. Už ale pracujeme na tom, aby se to povedlo právě nám.

Sestup však přináší řadu problémů, což už jste jistě pocítili, že?

Bohužel. Například kluci z ročníku 2005, kteří míří z dorostu do juniorky a nenesou na sestupu žádnou vinu, budou hrát druhou nejvyšší soutěž, nebo budou chtít odejít. Ale chci věřit, že naši hráči jsou správní Motoráci a budou chtít pomoci klubu zpátky do nejvyšší juniorské soutěže.

Zajistí snížení počtu týmů v juniorské extralize z 20 na 14 potřebné zkvalitnění soutěže?

Jistě, ale kvalitu soutěže vidím skoro jako zástupný problém na cestě k probuzení českého hokeje. Klíčová je dle mého kvalita a objem tréninkového procesu akademií, skloubení časově náročného tréninkového programu hráčů se školou. A tam má český hokej také mezery. Abychom nemuseli číst názory mladých hráčů, kteří se vrátili ze zahraničí, že až tam poznali, jak se opravdu pracuje. Bohužel se výchova hráčů světové třídy z mnoha důvodů už mnoho let příliš nedaří.

Může být sestup juniorky problém i pro návaznost do A-týmu?

Zatím máme málo poznatků, abychom to mohli objektivně posoudit. Uděláme ale maximum pro to, abychom jich příliš mnoho neposbírali a za rok postoupíme.

Neztratí tím klub status akademie?

Minimálně příští sezonu ne.

Není to poslední varování, že je potřeba v mládeži něco změnit?

Za posledních osm let jsme vyzkoušeli několik systémů řízení mládeže, vystřídalo se hodně trenérů. Zatím to stále není ono. Sestup juniorky je pouhým vyústěním mnohaletého přešlapování na místě.