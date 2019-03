Hradecký asistent: Všichni vědí, kde je síla Plzně, hráči nejsou hloupí

A po dnešku to může být jinak, protože v případě výhry nad Plzní (začátek v 18 hodin), na kterou ztrácí jediný bod, se může prodrat hned za vedoucí Liberec. A to díky zatím vydařené sezoně a zejména sérii pěti výher, která předcházela.

„Zvládli jsme zápasy se silnými soupeři, hráli jsme celkem slušně v obraně, dobře chytali kluci v bráně. V Liberci jsme ale dostali trochu facku, snad abychom do play off nešli s pomyšlením, že nám to fakt jde a nemůže nás nic ohrozit,“ řekl kapitán Dominik Graňák k nedělní prohře 3:6.

Napravit ji tým může dnes, kdy proti sobě bude mít neméně zdatného soupeře. A na tom nemění nic ani to, že také Plzeň své poslední utkání prohrála, na domácím ledě nechala všechny tři body Olomouci. Její největší síla? Těžká otázka, jmenovat pouze jedinou přednost je totiž komplikované.

Hradec Králové - Plzeň Sledujte od 18.00 online.

Stačí jen krátký výčet. Útočník Milan Gulaš je zdaleka nejlepší střelec celé soutěže a zároveň lídr kanadského bodování. Jeho parťák z útoku Jan Kovář sice mezi nejlepšími v obou statistikách nefiguruje, ale to jen proto, že se k týmu připojil až v průběhu sezony po návratu ze zámoří.

A co defenziva? To je také kvalita, za kterou stojí brankář Dominik Frodl. V procentu úspěšnosti zásahů je to druhý nejlepší gólman soutěže, s průměrem 1,85 inkasovaných gólů na zápas je jasně nejlepší, nikdo další se pod hranici dvou branek zatím nedostal.

„Víme, kde je síla Plzně, hráči nejsou hloupí. Když jsou její opory, jakými jsou Gulaš či Kovář, na ledě, jsou ostražitější,“ uvedl Petr Svoboda, asistent hlavního kouče Mountfieldu Martince.

Hradečtí hráči si po duelu v Liberci užili dvou dnů volna. „Uvítali to, zápasy jdou rychle za sebou a blíží se vyvrcholení sezony,“ vysvětlil Svoboda.

V Hradci čtyři dny bez zápasu vyhlíželi, kdo z početné marodky bude moci dnes naskočit do sestavy. Zdá se, že by první zdravou vlaštovkou se seznamu marodů mohl být útočník Paulovič.

„Trénuje stejně jako Bičevskis, ale naskočit do zápasu by měl jen Paulovič. Pokud se tak stane, zůstane mimo pět hokejistů, z nich některým hrozí, že si v této sezoně už nezahrají. Platí to o obránci Rosandičovi a útočnících Dragounovi a Koukalovi. Vedle nich chybí také další útočník Lessio, ten by se ale mohl během dvou tří týdnů do sestavy vrátit.