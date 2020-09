Extraligové postřehy: Růžičkův Hradec míří vysoko, Pardubice čeká práce

Liberec je pořád nejsilnější

Jestli někdo v úvodu extraligy přesvědčil, pak to jistojistě byli Bílí Tygři, kteří v pátek i v neděli předvedli naprosto suverénní výkony. Nejprve uvedli do reality optimisticky naladěné Pardubice debaklem 7:1, pak smetli i domácí Olomouc. Ne, není náhoda, že Liberec vyhrál čtyřikrát z posledních pěti let základní část.

Klub bez úhony prošel transformací na klíčovém postu trenéra. Žádný úpadek po odchodu Filipu Pešána se nekonal. Patrik Augusta zaujal jeho pozici nezpochybnitelného vůdce, a to včetně faktu, že se před sezonou stal také sportovním manažerem. Severočeši jsou extraligová špička.

Hradec Králové míří vysoko

Loni to bylo z pohledu východočeského klubu velké tápání, realita zůstala hodně daleko za očekáváním. Letos, zdá se, přichází obrat. Dva zápasy venku, dvě jasné výhry. Nejdřív 5:1 na ledě nováčka z Českých Budějovic, poté úspěch 4:2 v Litvínově.

Kouč Vladimír Růžička má k dispozici hodně našlapaný kádr: v bráně kvalitní Mazanec, v obraně výtečný Hronek, v útoku mix zkušenosti, šikovnosti a rychlosti.

Bylo by s podivem, kdyby se výsledek nedostavil. Hradec má na to patřit k největším favoritům extraligy, ač ho do této pozice před sezonou nestavěly odhady bookmakerů.

České Budějovice poznávají rozdíl

Jihočeši asi nečekali, že v extralize budou vládnout jako v uplynulé sezoně v první národní, přesto je první dva zápasy vrátily tvrdě na zem. Rozdíl je velký a uspět bude hodně těžké. Na úvod přišla tvrdá lekce v podobě domácího debaklu 1:5 s Hradcem a v neděli další pětigólový nášup od Mladé Boleslavi.

Teď jde o jediné: za každou cenu příště zvítězit a zastavit další přísun porážek, který by mohutně zacloumal s nakřáplým sebevědomím hráčů. Teď se musí ukázat skutečná síla Motoru. Přestože bude na programu teprve třetí kolo, tak už jde o hodně.

Pardubice to nebudou mít lehké

Po majetkovém vstupu miliardáře Petra Dědka do klubu zavládl v Pardubicích po právu velký optimismus. Po letech strádání a obav o samotnou extraligovou existenci mají nastat lepší časy.

Jenže zatím to není žádná jízda. Nikdo nečekal zázraky, obzvlášť když mužstvo čekalo na úvod těžké utkání v Liberci, ale debakl 1:7 byl přece jen moc. Dynamo aspoň ví, že má pořád na čem pracovat a že nic nebude zadarmo.

Potenciál by tu byl: hráčský kádr je kvalitní a dobře poskládaný, finanční stabilita je zajištěná. Tak teď to jen přetavit do výsledků. Hřát může předpoklad, že bude líp. Třeba už jen díky očekávanému návratu zraněného lídra Vondrky.



Bude v tom chaos

Extraliga ještě ani pořádně nezačala a už v tom začíná být nepořádek. Ze hry kvůli pozitivním testům na covid vypadly Vítkovice a Kometa, které musejí vynechat úvodních pět kol, jejich soupeři si proto operativně domlouvají termíny jiných zápasů. Nastává zmatek předehrávek, dohrávek, nestejného počtu odehraných zápasů, které budou křivit tabulku a jedněm dávat pocit velké ztráty na ostatní, druhým zase do jisté míry falešný pocit uspokojení.

A co teprve, až pozitivně testovaných týmů ještě přibude? Jedno je jisté: letos v tom hokeji bude pěkný hokej.