ONLINE: Sparta hostí Zlín, do ročníku vstupují Třinec a Litvínov

Karanténa dvou extraligových mužstev zamíchala nedělním hokejovým programem. Kometa a Vítkovice, v jejichž kabinách řádí nákaza, musely své duely odložit, takže se oba jejich plánovaní soupeři dohodli na předehrávce – Litvínov s Hradcem si od 17:30 střihnou utkání 20. kola.

Už v 15 hodin startuje původní náplň 2. kola duelem Sparty se Zlínem. Ambiciózním Pražanům vstup do sezony nevyšel a po porážce na ledě Plzně chtějí svěřenci trenérů Hořavy a Jandače vybojovat výhru v prvním domácím duelu sezony. Do O 2 arény by se mělo po omezeních vejít až osm tisíc fanoušků.



Po odloženém pátečním střetnutí čeká vstup do sezony Třinec. Vítěz letního poháru a jeden z favoritů ligy rozehraje ročník na ledě Karlových Varů. Mnohem menší cíle má nováček z Českých Budějovic, který po úvodním nezdaru s Hradcem zkusí překvapit Mladou Boleslav.

Pardubice se musejí oklepat z debaklu 1:7 na ledě Liberce, aby v nedělním domácím střetnutí obstály doma proti Plzni. Na Bílé Tygry čeká Olomouc, která na úvod sezony rovněž zvítězila. Tečku za programem dne obstará zmíněná předehrávka Litvínova s Hradcem. Verva se, stejně jako Oceláři, představí v ročníku poprvé.