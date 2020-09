Proměna hradeckého útočníka Orsavy: loni nic moc, teď přísun bodů

Blesková branka ho zjevně povzbudila nejen v už zmíněném utkání, ale s přísunem kanadských bodů do svých statistik pokračoval i v neděli v Litvínově.

Už po dvou utkáních tak má Orsava na svém kontě pět kanadských bodů za dvě branky a tři asistence, tedy více než čtvrtinu své bilance z minulé sezony, na kterou i v play off potřeboval 52 zápasů.

„Minulou sezonu bych nejradši vymazal,“ netají při tomto srovnání devětadvacetiletý borec, jenž s hokejem začínal v Šumperku a vedle Brna a nyní Hradce Králové hrál v extralize i za Třinec, Pardubice a Mladou Boleslav.

Ta letošní zatím vypadá z vaší strany mnohem lépe.

Důležité jsou ale body, které máme, a jsme rádi, že nám první dva zápasy vyšly.

Co vy osobně? Po dvou zápasech jste druhý v kanadském bodování celé soutěže...

Samozřejmě mě těší, když týmu pomůžu nějakým gólem nebo vytvořím šanci, psychika jde potom nahoru. Máme ale čtyři super lajny a příští zápas to zase může rozhodnout nějaká jiná pětka. Je to jedno, kdo dá góly, je to týmový sport a máme šest bodů.

Odehráli jste dvě dobrá utkání, oba jste na cizích hřištích vyhráli. Kde vidíte hlavní příčiny?

Myslím si, že nás brankář Mazanec skvěle podržel a hodně nám k těm dvěma výhrám pomohl. A také nám určitě pomohlo, že hned v prvním zápase v Českých Budějovicích jsme rychle vstřelili tři góly a tým to nakoplo. Snad to tak bude pokračovat dál.

Je hodně důležité podle vás takto do sezony vstoupit?

Určitě je to lepší, než když prohrajete. sezona ale ještě bude, alespoň doufám, dlouhá, takže je to důležité, ale nepřeceňoval bych to.

Bylo v úvodu sezony nějaké slabší místo ve hře vašeho týmu, na které se budete muset zaměřit?

Třeba to, že se mnohdy snažíme vymyslet geniální přihrávku někdy i ve vlastní třetině místo jednoduššího řešení a pak to musí řešit právě brankář Mazanec. Je skvělé, že ho tam máme.

Vám se ale v útoku podařilo vymyslet pěknou přihrávku na gól obránce Janka ve chvíli, kdy jste měl dobrou střeleckou pozici i vy. Nechtěl jste to zkusit?

Vypluli jsme tam sami dva a viděl jsem, jak mi tam Bobby Jank najíždí, tak jsem mu to dal. Já to měl na bekhend, takže jsem ani zakončovat nechtěl.