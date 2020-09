ZÁPISNÍK: Odklady, ale extraliga se hraje. Jenže dokdy?

Aneb dva mače se odkládají, změna termínu, protože po Vítkovicích, které teď mají 17 hráčů a dva trenéry s koronavirem, se včera nad ránem začal bacil sápat i na hokejisty brněnské Komety.

Koronavirové trable Vítkovice

Kometa

Sice ještě neznají výsledků testů, ale symptomy mluvily jasně, takže v pátek nehráli proti Třinci a nenastoupí určitě ani v neděli v Litvínově.

Dva ze sedmi? Je to málo, je to moc? Je to realita! A jen odraz toho, co se teď kolem nás děje, takže není pochyb, že dalších přesunů v programu bude přibývat. Ovšem na události se lze - jako téměř na jakékoliv dění - dívat dvěma pohledy.

Ten optimistický vidí, že v pátek zafungovaly krizové scénáře a vedení extraligy promptně zareagovalo, když na neděli naplánovalo zápas Litvínova s Hradcem Králové, který se měl hrát až koncem listopadu. Jenže oba celky by kvůli karanténě soků v neděli lelkovaly, takže je lepší si něco předehrát, než bude hůř. Tak by to mělo být i další kola.

Rovněž je na všech těch pozitivních případech pozitivní i to, že hokejové týmy začínají postupně kolem sebe vytvářet ochrannou „bublinu“. Tedy ne tu, kterou se úspěšně obrnila NHL, jež bez koronavirových problémů dokráčela v uzavření až k finále Stanley Cupu.

To tuzemská extraliga se promořuje, téměř půlka hráčů bude mít brzy „odstonáno“, což vzhledem ke státem uznané tříměsíční imunitě dává dalšímu programu jistou naději. Takže by optimista řekl: „Bude líp.“

Ale pak je tu pohled pesimisty.

Ten hledí na strmé křivky nakažených a tuší, že je nejspíš otázkou času, kdy sport uslyší: Zhasínáme.

A ač i já sám bych si tuze přál, aby přímo na zimácích sledovalo hokej co nejvíc diváků, přijde mi - ano, jako ryzímu laikovi - že je od ministerstva zdravotnictví a hygieniků chaotické až nezodpovědné svolit k tisícovým návštěvám, když na druhé straně doporučujete lidem nepořádat rodinné oslavy.

Že jim sice stát zakáže stát, a tak některé kluby do sektorů bez sedaček narychlo přidávaly židle a lavice, jenže věřit, že zůstanou po celou dobu utkání přikovaní jak v Rudolfinu, je dětinské a naivní. A až se ty tři či pět - na fotbale i deset - tisícovek příznivců vyvalí ven, bude to asi horší než jeden kuckající žáček ve třídě, kvůli kterému jsou často rodiče málem postaveni na pranýř.

A tak buďme rádi za prvních pět zápasů z úvodního kola i za další duely v neděli, protože pesimista by jistě řekl: „Bude hůř.“ A i když jsem náturou optimista, bojím se, že pravdu mají teď ti druzí.