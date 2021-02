Vítkovický Lakatoš: Sráží nás hluchá místa, musíme se už poučit

„Cestování bylo trošku náročnější, ale chtěl jsem hrát. Těšil jsem se, až přijedu a budu moct nastoupit. Proto to všichni děláme,“ povídal Lakatoš po prohře 3:4.

Kdy jste vlastně přijel?

Dojel jsem až odpoledne, byli jsme tak dohodnutí s trenérem. Přijel jsem až na zápas.

Na začátku první i druhé třetiny jste dostali dvě rychlé branky. Byli jste nekoncentrovaní?

Tam nás tlačí bota. Ne že něco vypustíme, ale máme pokaždé nějaké hluché místo v zápase, ať už je to na začátku, nebo v průběhu. Stojí nás to pak vždycky zápas. Musíme se z toho už poučit, provází nás to celou sezonu.

Co utkání podle vás rozhodlo?

Nezačali jsme dobře, ale nebylo to z naší strany špatné utkání. Hráli jsme aktivně, měli jsme spoustu šancí, ale o gól jsme byli horší. Měli jsme přesilovky, trestné střílení, ale nedokázali jsme to proměnit. Šance rozhodly.

Jak jste viděl váš gól na 3:2, kdy bek Gernát zametl rukou vyražený puk do branky?

Nechytatelná dělovka... (směje se) Já ani nevím, jak se ten puk dostal do brány, jestli od hokejky, nebo jak. Viděl jsem, že se tam vznášel a najednou byl gól.