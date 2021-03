Lakatoš, Mallet a Svoboda jdou pryč. Vítkovickým hokejistům odcházejí opory

„Tihle hráči odcházejí s definitivní jistotou,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer klubu Roman Šimíček. „Dominik Lakatoš odchází do zahraničí, ale kam přesně, to specifikovat nechci, protože se to neustále mění. Brankář Míra Svoboda odchází, to se ví taky. Pokračovat nebude ani Honza Schleiss – s tím jsem mluvil dlouho, ale řekl, že chce změnit prostředí a být zase chvíli doma. Není ani tajemstvím, že Alex Mallet bude v příští sezoně působit v jiném extraligovém týmu,“ vyjmenoval jisté odchody Šimíček.

Seznam odchodů ještě není definitivní, další jména však sportovní manažer potvrdit nechtěl. „Některým hráčům skončila smlouva a doteď prodloužena nebyla, ale to už bych zase nerad konkretizoval, protože stát se může cokoli. Nerad bych teď řekl, že někdo u nás skončil, a za pár dní nebo týdnů to bude jinak,“ vysvětloval Šimíček.

Při odchodu gólmana Svobody se Vítkovičtí mohou nadále spoléhat na Daniela Dolejše, který potvrdil své kvality v předkole play off. „Ďolík odvedl stoprocentní práci a nebylo mu vůbec co vytknout. Ale to pro nás nebylo překvapení, sezona mu vyšla parádně. I statistiky to ukazují. Byl pořád v popředí celé extraligy. To mluví za vše,“ zmínil Šimíček.

O příchodech ovšem sportovní manažer mluvit nechtěl. „Máme něco předdomluvené, ale to můžeme oznámit až v květnu, dříve ne.“