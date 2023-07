Brácha říká, že jsem Jarda Kužel. Pět zápasů za pět sezon, směje se Kaše

Proč právě Litvínov?

Ondřej: Byla to jasná volba, nezvažoval jsem nic jiného. Kvůli bráchovi, chtěli jsme hrát spolu a být doma, z Kadaně je to 35 minut.

David: Máme rodinné potíže, rozhodli jsme se takhle jako rodina. Já začal a byla domluva, že když brácha bude moct, podepíše Vervě taky.

Plníte si sen?

Ondřej: Asi můžu mluvit za oba, zahrát si s bráchou na nejvyšší úrovni, to je určitě splněný sen.

David: Když jsme byli malí, náš největší sen byl zahrát si spolu v NHL, což nám nevyšlo, nastoupili jsme jen proti sobě. V extralize jsme spolu ještě nehráli, to je další krok. Uvidíme, co nároďák, máme velké ambice.