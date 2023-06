Vrábel: Jihlava, nebo Litvínov? Věděl jsem, že to pro mě nedopadne špatně

Hokejová Dukla Jihlava přišla o sportovního manažera. Třiatřicetiletý Tomáš Vrábel bude sice dál působit ve stejné funkci, ovšem už v extraligovém Litvínově.

„Ale nebylo to v žádném případě jednoduché rozhodování,“ svěřuje se třiatřicetiletý rodák z Prahy, který se s Duklou loučí po ročním působení.

Říkáte, že pro vás odchod z Jihlavy nebyl ani trochu jednoduchý, co tedy nakonec ve vašem rozhodování převážilo?

Promýšlel jsem to napříč všemi možnými úhly pohledu, zvažoval jsem široké spektrum souvislostí... Ale prostě pořád jsem věděl, že je to nabídka z extraligy, a rozhodl se ji využít. I když, a to musím znovu zopakovat, to nebylo lehké.

Tak schválně, kolik nocí jste se pořádně nevyspal?

Že bych z toho měl špatné spaní, tak to zase úplně ne. Nehroutil jsem se, protože si troufám říct, že ta situace pro mě nemohla dopadnout špatně. Volil jsem mezi pro mě dvěma strašně zajímavými věcmi – zůstat dál v Dukle, nebo zkusit štěstí o soutěž výš.

Ve finále jste tedy zvolil druhou variantu. Nicméně, nemáte teď trochu špatné svědomí z toho, že v Dukle končíte už po roce? Předpokládám, že když jste loni do Jihlavy přicházel, zahrnovaly vaše plány zřejmě mnohem delší setrvání. Nebo se pletu?

Samozřejmě, že mám špatné svědomí. Už jsem to řekl i v rozhovoru pro klubové stránky Dukly, že je to kaňka na mém působení tady. Stydím se, že odcházím už po roce, ale zkrátka převážilo to, že jde o nabídku, která se neodmítá.

Byli stejného názoru o nabídce i vaši spolupracovníci v Dukle?

Ano, potvrdili mi to samé.

Předpokládám, že v tu chvíli pro vás už bylo mnohem lehčí říct Litvínovu, že jeho nabídku berete. Nebo snad ne?

Určitě ano, protože pokud by se objevil nějaký protinázor od některého hodně blízkého člověka, nevím, jestli bych dokázal odejít. Asi ne.

Stojíte si stoprocentně za vším, co jste za ten rok v roli sportovního manažera Dukly Jihlava udělal, nebo byste v určitých věcech zvolil jiný postup?

Jasně, že jsou některé věci, které bych možná udělal trošku jinak, ale celkově z pohledu A-týmu hodnotím většinu výběru vesměs dobře. V poměru cena–výkon to byla převážně dobrá volba. Vezměte si například Patrika Miškáře, který se po roce v Jihlavě vrací zpátky do extraligy. Byl o něj zájem.

A kdo další vás svými výkony potěšil?

Třeba brankář Adam Beran. Nikdy nebyl jednička, ale v Dukle se svojí šance chopil pevně. Nebo Radek Pořízek, který se tady taky velmi rychle zabydlel. Ale abych se ještě vrátil k předchozí otázce, stojím si i za věcmi, které se týkají změn u mládeže. Ukázaly nám, že se tu vyčistil vzduch a že v klubu zůstali lidé, kteří v něm opravdu chtějí dělat.

Pojďme se na chvíli vrátit na úplný začátek. Vy sám jste se v hokeji coby hráč nikdy výrazněji neprosadil, hrál jste hokejbal, přesto jste hokeji zůstal věrný...

Hokej miluju odmalička. Starší bráchové ho hráli a já s nimi jezdil po zimácích. Všechno jsem měl nastudované, hráče jsem znal podle čísel... Pro mě byl hokej od začátku obrovskou vášní.

Vaší první štací byla pražská Sparta, kde jste působil nejprve jako analytik. Jak jste se k tomu dostal?

Sám pro sebe jsem si začal dělat hokejové rozbory, které zaujaly trenéry Josefa Jandače a Jirku Kalouse. Od nich jsem pak dostal nabídku, jestli bych nechtěl dělat rozbory pro reprezentaci a zároveň i pro Spartu. S tím, že postupně bych skautoval i hráče. Tím to všechno začalo.

Ještě předtím jsme ale byli de facto kolegové, protože pokud se nepletu, pracoval jste nějakou dobu jako redaktor v novinách. Bavilo vás to?

Psal jsem o hokeji, takže ano, bavilo. Pořád jsem se pohyboval v hokejovém prostředí.

A nezasteskne se vám někdy po novinařině?

Nikdy mě nenapadlo o tom takhle uvažovat. U hokeje jsem pořád a stejně mě to vždycky táhlo spíš hlouběji do fungování klubů.

Co se týká Jihlavy, v sezoně 2019/20 jste zde zastával funkce videokouče a analytika. Loni už to byl ale sportovní manažer. Existuje možnost, že byste se do Dukly vrátil ještě jednou?

Nikdy neříkej nikdy. Odchod jsem neplánoval, ale rozhodl jsem se pro něj, a teď se těším na novu kapitolu. Každopádně Dukle přeju jen všechno nejlepší.

Jakou podle vás bude hrát Jihlava roli v sezoně 2023/24?

Myslím, že má stoprocentně na to, aby patřila k nejlepším týmům. Zároveň to podle mě bude nejvyrovnanější a nejtěžší ročník za poslední sezony, protože se první liga nesmírně zkvalitnila.