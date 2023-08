Jsme silnější, věří manažer Litvínova. Věří v úspěch, shání ještě centra

„Víme, že to bude o každé třetině, o každém souboji, o začátku soutěže. Ale naději tam vidíme, dává nám logiku, proč ten tým je takto poskládaný. A věříme, že budeme úspěšní,“ je přesvědčený Vrábel, který v létě přišel do Litvínova z Jihlavy.

Sháníte ještě nějakou posilu pro Litvínov?

Poskládali jsme tým, s nímž můžeme vyrazit do extraligy, na druhou stranu pořád sledujeme trh. Kdyby se ukázal nějaký zajímavý hráč, který nás mohl posílit, tak se tomu bránit nebudeme. Ale chceme vybrat hráče, na kterém se všichni shodneme a budeme přesvědčení, že nám pomůže. Jsme trpěliví, jenže už je srpen, a kdyby to byl cizinec, tak se čas na aklimatizaci krátí. Ale prostě chceme vybrat dobře.

Pořád platí, že hledáte centra?

Ideální scénář by byl, aby to byl borec, co umí hrát centra i na křídle, aby byl variabilní. Ale když se naskytne zajímavý hráč, ortodoxní křídlo nebo centr, taky po něm třeba sáhneme.

Posledním nováčkem je zatím kanadský bek Kevin Czuczman, co si od něj slibujete?

Určitě to není defenzivní bek, který by jen odpaloval a posouval puky. Věříme, že to je borec, který tomu dá hokejovou myšlenku a útočníkům pomůže konstruktivní rozehrávkou. Ale co je obrovské plus, je jeho práce kolem vlastní branky. Nebojí se být tvrdý a čistit prostor, který je pro nás tak moc důležitý. Věříme, že jsme našli beka, který umí být konstruktivní, ale je výborný v soubojích a v defenzivě.

Mladé hráče Berku či Baláže jste už koncem července poslali na hostování do prvoligové Třebíče, proč tak brzy?

Kluci měli celou minulou sezonu, aby si tady výrazně řekli o místo, což se nestalo. Potřebují ještě prostor na svůj rozvoj, tak jsme se rozhodli, že je do první ligy dáme co nejdřív, aby se tam zabydleli, vybudovali si místo v sestavě, trenéři je poznali. Aby šli s nástupem na led už do svých týmů, kde budou působit.

Ondřej Kaše na tréninku hokejistů Litvínova.

Proč zrovna Třebíč, která je trochu z ruky?

Tohle začnu z trochu jiné strany, naší velkou slabinou z mého pohledu je, že nemáme partnerský klub. Jsme opravdu jedni z mála v extralize, co nemají farmu nebo partnerský klub, to je naše nevýhoda. Byli jsme rádi, že Třebíč naše mladé hráče chtěla, že s nimi počítá. A vzdálenost jsme neřešili. Kdybychom řešili i tohle, tak už se bavíme o druhé lize a to pro naše kluky sportovně nedává smysl. Takže ano, když je budeme chtít povolat k nám, najedou více kilometrů, na druhou stranu budou v první lize v klubech, které je chtějí.

V rámci regionu to vyřešit nejde, Litoměřice spolupracují se Spartou a Ústí i Chomutov o 1. ligu přišly. Pomohlo by, kdyby někdo z nich postoupil zpět?

Určitě ano, ale stejně není s těmi kluby nic předjednaného, navíc mají před sebou dlouhou cestu. Bylo by to ideální, nabízelo by se to pro obě strany. Ale teď pro nás neexistuje dobrá varianta.

Jaký je váš tým pro nadcházející extraligovou sezonu?

Když jsem tu byl poprvé, což bylo v covidové sezoně, a srovnám to s nynějším týmem, tak věřím, že teď jsme silnější. Jsem přesvědčený o tom, že jsou tu charakterově výborní kluci, kteří mají hlad po týmovém úspěchu a výhrách. Jsou tady hráči z regionu, kteří se potkávali od mládežnických let, to vnímám jako důležité. Jádro týmu je tady už delší dobu, dobře jsme ho doplnili. Věříme v regionální cestu, jsou tady kluci, kteří prošli mnohými kluby, třeba Mára Baránek. A teď si váží toho, že je zpátky doma. A takových je víc. Věříme, že tohle bude jedna z věcí, která nám pomůže zažít lepší sezonu, než byly ty minulé.

Litvínovem poslední dobou prošlo několik hráčů z Lotyšska. Kristaps Zile a Janis Jaks tu načnou druhou sezonu, půjdou ještě výkonnostně nahoru?

Věříme v to, jsou tady už zvyklí. Vědí, co čekat od extraligy, od spoluhráčů. Taky věříme, že charakterově nejsou takoví, že by sundali nohu z plynu a brali to tak, že už mají něco jistého.

Dříve v Litvínově působil i Uvis Janis Balinskis, pod jehož příchodem jste byl podepsaný. Nyní má šanci, že naskočí do NHL v dresu Floridy. Jak jste na něj natrefil a proč jste si ho tehdy vybral?

Nebylo to tak, že bych po něm sáhl, tehdy jsem tady měl nižší pozici. Byl jsem součástí týmu, který vybíral hráče. Koukali jsme na kluky z KHL, Riga dávala smysl, protože jejich rozpočet na tým není tak velký, aby to pro nás nemohlo být dostupné. Od skauta NHL jsem dostal tip, že tam je bek, který je hokejový, bruslivý, má přehled. Pak nastalo kolečko jeho sledování, sbíraní referencí. Vzpomínám si, že na našem seznamu byl až několikátý v řadě, ale pak to padlo na něj a jsme za to hrozně rádi. Jak jsme ho poznali, je to povahově výborný kluk. Jsme rádi, že jsme byli součástí jeho rozvoje. Pomohli jsme mu, on zase nám, to může být signál i pro další, že tady jsou hráči, kteří se odsud posunuli za lepším hokejem.

Má šanci v NHL se prosadit?

Měl jsem v hlavě tu myšlenku, že by to mohl být hráč pro NHL, lidé kolem něj říkali, že má slabinu v defenzivě. Ale já věřím, že si NHL může zahrát, protože se to tam posouvá do stylu hokeje, který on praktikuje. Florida nemá úplně širokou soupisku v obraně, což se sice může změnit, ale věřím mu, že si to zahraje. Působí jako flegmatik, to je v jeho podání výborná vlastnost. Nedělá si těžkou hlavu z těžkých situací, dokáže rozehrát pod tlakem. Má ideální kombinaci chladné hlavy a motivace posouvat se jako hráč.

Hlavní zásluhy na tom, že je blízko NHL, se přičítají Liberci, Litvínov se trochu opomíjí. Jak to vnímáte vy?

Podíl Liberce vidím také velký, Uvis byl v týmu, který hrál nadčasový hokej. Byl to tým přesně pro něj a byl důležitou součástí jeho posunu.